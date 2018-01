ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

US-Präsident Donald Trump hat seiner ersten Rede zur Lage der Nation vor der nuklearen Bedrohung durch Nordkorea gewarnt. Nordkoreas Streben nach Nuklearraketen könne "schon sehr bald unsere Heimat bedrohen", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington. In Nordkorea veröffentlichte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA fast zeitgleich ein Bericht zur Menschenrechtslage in den USA.

Gewerkschaft GEW warnt vor "dramatischem Lehrermangel" an Grundschulen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat vor einem "dramatischen Lehrermangel" an deutschen Grundschulen gewarnt. Bundesweit seien 2000 Stellen nicht besetzt, erklärte sie am Mittwoch in Frankfurt am Main mit Blick auf eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung, die von verschärften Personalengpässen an Grundschulen bis 2025 ausgeht. Die Bildungsministerien der Länder müssten "zusätzliche Quer- und Seiteneinsteiger werben".

Kultusministerin Eisenmann kritisiert Bertelsmann-Studie zu Lehrermangel

Die baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat die von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Prognosen zum Lehrermangel an Grundschulen scharf kritisiert. Die Studie biete "wenig Neues und manch Falsches", erklärte Eisenmann am Mittwoch in Stuttgart. Es sei "schon bemerkenswert, wie Bertelsmann wieder einmal versucht, die Politik unter Druck zu setzen".

Brot für die Welt beklagt zunehmende Einschränkungen von Bürgerrechten

Die Hilfsorganisation Brot für die Welt hat sich alarmiert über Einschränkungen von Bürger- und Freiheitsrechten in der Welt geäußert. 173 Staaten behinderten in unterschiedlichem Ausmaß die Arbeit von Menschenrechtlern, Journalisten und politischen Aktivisten oder beschnitten brutal die Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Bürger, warnte sie am Mittwoch in ihrem Report zur weltweiten Lage der Zivilgesellschaft. Dies schade nicht zuletzt auch der Entwicklung.

Bundesweite Razzia der Bundespolizei wegen Flüchtlings-Schleusungen in Lkw

Die Bundespolizei ist am Mittwoch mit einer bundesweiten Razzia gegen eine Bande von Schleusern vorgegangen, die illegale Migranten hauptsächlich in Lastwagen transportierte. Bei den noch laufenden Maßnahmen seien drei Haftbefehle vollstreckt und sieben Wohnungen und Geschäftsräume in den Bundesländern Berlin, Sachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen durchsucht worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna mit.

Verbände kritisieren Einigung von Union und SPD zur Pflege

Pflegeverbände haben die Einigung von Union und SPD auf Verbesserungen in der Pflege als nicht weitreichend genug kritisiert. Der Paritätische Wohlfahrtsverband begrüßte am Mittwoch zwar die Verständigung auf die Einführung flächendeckender Tarifverträge, doch müsse dies auch auf die häusliche Krankenpflege ausgeweitet werden. Die angekündigten 8.000 neuen Stellen in der Pflege dürften nur ein Einstieg sein. Mittelfristig würden rund 100.000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht.

Studie sieht Fortschritte im weltweiten Kampf gegen Krebserkrankungen

Die Überlebenschancen bei einer Krebserkrankung haben sich weltweit verbessert. Allerdings gibt es zwischen einzelnen Ländern große Unterschiede, wie eine in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie ergab. So haben sich die Aussichten für Krebspatienten vor allem in Nordamerika, Europa und Ostasien verbessert. Einige Krebsarten bleiben allerdings überall auf der Welt schwer zu behandeln.

Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert Nordosten Afghanistans

Ein schweres Erdbeben hat am Mittwoch den Nordosten Afghanistans erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6,1, sein Zentrum lag nahe der Grenze zu Tadschikistan im Hindukusch-Gebirge in einer Tiefe von 191 Kilometern. Die Erschütterungen waren auch in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad und in der indischen Hauptstadt Neu Delhi zu spüren.

MBA Market Index Woche per 26. Jan -2,6% auf 413,4 (Vorwoche: 424,4)

MBA Purchase Index Woche per 26. Jan -3,4% auf 255,5 (Vorwoche: 264,4)

MBA Refinance Index Woche per 26. Jan -2,9% auf 1.288,0 (Vorwoche: 1.325,8)

