ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die Bundeswehr hat einem Medienbericht zufolge neue technische Probleme bei ihrem Kampfjet Eurofighter. Betroffen sei das Selbstschutzsystem der Flieger, berichtete das Nachrichtenmagazin Spiegel. Als Folge könnten derzeit nur vier Eurofighter für reale Missionen eingesetzt werden, heiße es in internen Berechnungen der Bundeswehr.

Nach schweren Krawallen in Paris mehr als hundert Menschen in Polizeigewahrsam

Nach den schweren Ausschreitungen in Paris sind 109 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Das teilte die Polizei mit. Am Abend des Maifeiertags war es in der französischen Hauptstadt bei einer Kundgebung von mehr als tausend vermummten Demonstranten zu schweren Ausschreitungen gekommen. Sie steckten eine McDonald's-Filiale in Brand und zündeten zahlreiche Autos an.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr 53,8 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr PROG: 53,4

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März war 53,7

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr 53,5

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr PROG: 54,4

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März bei 55,1

USA

US/MBA Market Index Woche per 27. Apr -2,5% auf 388,6 (Vorwoche: 398,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 27. Apr -1,6% auf 258,1 (Vorwoche: 262,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 27. Apr -3,5% auf 1.104,9 (Vorwoche: 1.145,5)

May 02, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)