ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Aus Protest gegen den Verfall der iranischen Währung haben die Händler auf dem Basar in Teheran am Montag ihre Geschäfte geschlossen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates des Basars, Abdullah Esfiandari, sagte der iranischen Nachrichtenagentur Isna, die Händler protestierten damit gegen den hohen Wechselkurs, die Blockade von Waren an der Grenze und dass es keine eindeutigen Zollvorschriften gebe. "Unter diesen Umständen können sie keine Entscheidungen treffen und ihre Waren nicht verkaufen."

Gespräch zwischen Regierung und Opposition in Nicaragua bringt keine Annäherung

In Nicaragua haben Gespräche zwischen Regierung und Opposition über ein Ende der wochenlangen Gewalt keine Annäherung gebracht. Nach einem Treffen am Montag warf das Oppositionsbündnis der Regierung von Präsident Daniel Ortega vor, vor allem hinsichtlich der Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen keine "Offenheit oder politischen Willen" zu zeigen.

HONGKONG

Mai Exporte +15,9% gg Vorjahr

Mai Importe +16,5% gg Vorjahr

Handelsbilanz Mai Defizit 43,2 Mrd HKD

SCHWEDEN

Mai Erzeugerpreise +1,4% gg Vormonat

Mai Erzeugerpreise +6,3% gg Vorjahr

