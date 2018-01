Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer auf Rekordstand

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer hat im Januar den bisherigen Rekordstand aus dem Jahr 2011 wieder erreicht. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,1 auf 105,0 Punkte. "Damit zeigen sich sehr gute Aussichten für die Entwicklung des Arbeitsmarkts in den kommenden Monaten", teilte das Institut mit.

Neues Rekordhoch beim Ifo-Beschäftigungsbarometer

Die deutschen Unternehmen suchen immer mehr Personal. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Januar auf den neuen Rekord von 113,8 Punkten von 113,6 im Dezember. "Die Hausse auf dem deutschen Arbeitsmarkt geht weiter", erklärte das Ifo Institut. Schon im Dezember und November waren Höchststände verzeichnet worden.

Praet fordert Geduld und Beharrlichkeit für EZB-Kurs

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Ansicht ihres Chefvolkswirts Peter Praet noch weit davon entfernt, ihr Inflationsziel zu erreichen. Sie müsse geduldig sein, sagte Praet und wehrte sich gegen Aufrufe, das 2,5 Billionen Euro schwere Kaufprogramm bald auslaufen zu lassen. Die EZB hatte in der vorigen Woche an ihrer Geldpolitik festgehalten, aber einige Ratsmitglieder haben öffentlich ein rasches Ende der Anleihenkäufe gefordert

EU will Basel 3 erst ab 2020 in europäisches Recht überführen

Die 2017 vollendete Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 soll nach Vorstellung der EU-Kommission erst ab 2020 in europäisches Recht überführt werden. Martin Merlin, Direktor in der Generaldirektion für Finanzstabilität und Kapitalmärkte der EU-Kommission, sagte bei einer Konferenz des Institute for Law and Finance der Universität Frankfurt, die Kommission werde 2018 eine öffentliche Konsultation zu Basel 3 durchführen.

USA dürften Umsetzungsfristen bei Basel 3 ausschöpfen

Die USA werden die vom Baseler Ausschuss vorgesehenen Fristen bei der Umsetzung des Eigenkapitalstandards Basel 3 nach Aussage eines führenden Mitarbeiters der US-Notenbank voll ausschöpfen. Michael Gibson, Direktor der Abteilung für Bankenaufsicht und -regulierung bei der Federal Reserve, sagte bei einer Podiumsdiskussion: "Wir beginnen jetzt mit der Arbeit, aber es ist gut, dass wir einen Fünfjahreszeitraum zur Verfügung haben." In den USA müssten derartige internationale Abkommen bestimmte Prozesse durchlaufen. Ziel sei es aber, Basel 3 bis 2022 eingeführt zu haben.

SPD verharrt im Umfragetief

Die SPD kommt unter ihrem Vorsitzenden Martin Schulz nicht aus dem Umfrage-Keller heraus. Laut dem neusten RTL/N-TV-Trendbarometer des Forsa-Instituts kommen die Sozialdemokraten auf 18 Prozent. Sie liegen damit nur 6 Punkte vor der AfD (12 Prozent). CDU und CSU könnten mit 34 Prozent rechnen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die FDP liegt in der Umfrage bei 9 Prozent, die Grünen erreichen 12 Prozent, die Linke holt 10 Prozent.

Seibert: Abgastests an Affen und Menschen nicht zu rechtfertigen

Die Bundesregierung hat die offenbar erfolgten Abgastests an Affen und Menschen scharf verurteilt und eine umgehende Stellungnahme der beteiligten Unternehmen verlangt. "Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen, und sie werfen viele kritische Fragen an diejenigen, die hinter diesen Tests standen, auf", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt, muss man sagen, die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich."

Umweltverbände machen bei EU Druck für Diesel-Fahrverbote

Einen Tag vor dem Gesprächstermin von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in Brüssel haben Umweltverbände bei der EU-Kommission Druck für Diesel-Fahrverbote und umfassende Nachrüstungen der Dieselflotte gemacht. In einem Schreiben an Umweltkommissar Karmenu Vella erklären der Bund für Umwelt-und Naturschutz, der Naturschutzbund Deutschland (NABU), Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD), dass das Sofortprogramm saubere Luft und die Softwareupdates für Selbstzünder nicht ausreichend seien.

Pisa-Studie: Chancen für sozial benachteiligte Schüler in Deutschland verbessert

In Deutschland erreichen mehr Schüler aus bildungsfernen Elternhäusern ein solides Leistungsniveau. Der Anteil sozial benachteiligter 15-Jähriger mit entsprechenden Kompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften stieg von einem Viertel (25 Prozent) im Jahr 2006 auf ein Drittel (32,3 Prozent), wie eine am Montag von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlichte Sonderauswertung der Pisa-Schulstudie ergab.

