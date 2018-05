Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Aus Venezuela droht größerer Ölschock als aus dem Iran

In dieser Woche drehte sich in der Welt des Öls alles um den Iran. Aber das sich weiter verschärfende Desaster in Venezuela könnte viel schwerer ins Gewicht fallen. Weniger als zwei Wochen vor einer umstrittenen und kurzfristig anberaumten Präsidentenwahl, die Amtsinhaber Nicolas Maduro so gut wie sicher eine sechsjährige Regierungszeit bescheren wird, versiegen die Ölexporteinnahmen.

Merkel: US-Ausstieg "verletzt Vertrauen in internationale Ordnung"

Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat der internationalen Gemeinschaft nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schweren Schaden zugefügt. Die Aufkündigung des Abkommens durch US-Präsident Donald Trump "verletzt das Vertrauen in die internationale Ordnung", sagte Merkel beim Katholikentag in Münster. Es sei "nicht richtig", eine vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einstimmig gebilligte Verabredung einseitig aufzukündigen.

Merkel und Putin wollen Erhalt von Atom-Abkommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich nach Angaben der Bundesregierung in einem Telefonat für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran ausgesprochen. Merkel habe am Freitag mit Putin telefoniert, und im Mittelpunkt habe die Lage im Mittleren und Nahen Osten nach der Entscheidung der USA zur Aufkündigung des Abkommens gestanden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Außenministertreffen zum Iran-Abkommen am Dienstag in Brüssel

Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran treffen sich am kommenden Dienstag die Außenminister der europäischen Unterzeichnerstaaten mit ihrem iranischen Kollegen zu Beratungen in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini werde zunächst die Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens empfangen, teilte deren Pressedienst am Freitag mit.

Frankreichs Finanzminister plant Ende Mai Treffen mit Scholz zu Iran

Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire will Ende Mai mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über eine Antwort auf die neuen Iran-Sanktionen der USA beraten. Zu dem Gespräch sei auch der britische Finanzminister Philip Hammond eingeladen, kündigte Le Maire am Freitag im Radiosender Europe 1 an. "Es ist Zeit, dass Europa von Worten zu Taten übergeht", betonte er.

Merkel: Fachkräfteeinwanderungsgesetz spätestens in zwei Jahren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Pläne der großen Koalition für ein Gesetz zur Einwanderung dringend benötigter Fachkräfte als eilig bezeichnet und die Neuregelung innerhalb der nächsten zwei Jahre in Aussicht gestellt. "In zwei Jahren haben wir das spätestens, es kann auch schneller gehen", sagte die Kanzlerin beim Katholikentag in Münster. "Es eilt."

DZ: In Italien droht "ungünstigste" Regierungsallianz

Nachdem sich in Italien in den vergangenen Tagen das Ränkespiel der Regierungsbildung fortgesetzt habe, droht dort nach Einschätzung der DZ Bank marktseitig wie auch wirtschafts- und europapolitisch die "ungünstigste" Allianz. Denn die beiden Parteien eine vor allem ihre Kritik an der EU und an fiskalischen Sparmaßnahmen.

EU-Kommissarin Vestager lehnt Europasteuer ab

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager lehnt die Einführung einer Europasteuer ab. "Für eine direkte Besteuerung ist das EU-Budget schlicht zu klein. Wir sollten uns lieber nach anderen Möglichkeiten der Finanzierung umschauen", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich denke an einen bestimmten Beitrag pro Mitgliedsland - etwa zur Unterstützung der Abfallstrategie." Die Reduzierung von Plastikmüll sei eine große Aufgabe.

IG Bau sieht in zweiter Schlichtungsrunde "letzte Chance"

Im Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe sieht die Gewerkschaft in der zweiten Schlichtungsrunde die "letzte Chance" auf ein Ergebnis in Verhandlungen. Die Beschäftigten seien zur Not bereit, ihre Erwartungen auch mit einem Arbeitskampf durchzusetzen", erklärte IG-Bau-Vize Dietmar Schäfers am Freitag in Berlin. Dort begann am Vormittag die zweite Schlichtungsrunde. Schlichter ist der frühere Bundesarbeits- und -wirtschaftsminister Wolfgang Clement.

+++ Konjunkturdaten +++

Hongkong BIP 1Q +4,7% (PROGNOSE: +3,4%) gg Vj

Hongkong BIP 1Q saisonbereinigt +2,2% gg 4Q

