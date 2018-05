Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank erwartet im zweiten Quartal Erholung von der Delle

Nach der Wachstumsdelle im Winter dürfte die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Bundesbank im zweiten Quartal 2018 wieder kräftiger expandieren. "So läuft der Sondereffekt der überdurchschnittlich schweren Grippewelle aus, der sich im ersten Vierteljahr wohl dämpfend auf die Wirtschaftsaktivität auswirkte, und auch die staatlichen Konsumausgaben sollten wieder steigen", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht für Mai. Im ersten Quartal hatte sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 0,3 Prozent halbiert.

Fed-Notenbanker Harker offen für aggressivere Zinserhöhungen

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, hat sich offen für weitere Zinserhöhungen gezeigt, und ist auch einer aggressiveren Vorgehensweise nicht abgeneigt. "Es ist angebracht, die Zinsen vernünftig anzuheben", sagte Harker auf einem Finanzseminar.

Bank of England könnte Leitzins "in einigen Monaten" erhöhen

Die Bank of England (BoE) könnte nach Einschätzung ihres Gouverneurs den Leitzins in "einigen Monaten" anheben, wenn sich die Abschwächung der britischen Wirtschaft im ersten Quartal als kurzlebig erweist. Die BoE hat ihren Leitzins im Mai stabil gehalten, nachdem sie Anfang des Jahres signalisiert hatte, dass es im Mai zu einer Zinserhöhung kommen könnte.

Banken fragen 0,131 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,137 Milliarden Euro nach 2,006 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 33 (Vorwoche: 30) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,131 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

Hessen von Brexit weniger betroffen als andere Bundesländer

Hessen und die Metropolregion Rhein-Main werden den Brexit besser überstehen als andere Bundesländer und Deutschland insgesamt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Ifo-Instituts im Auftrag der IHK Frankfurt. Das gilt insbesondere für einen harten Brexit. Für diesen Fall wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) langfristig um 0,17 Prozent niedriger ausfallen als zuvor. Für Deutschland insgesamt prognostizieren die Wirtschaftsforscher dann einen Rückgang von 0,23 Prozent, EU-weit dürften es 0,26 Prozent weniger sein.

Kleine Förderausfälle hinterlassen am Ölmarkt große Spuren

Die Ölpreise haben zuletzt wegen überraschender und auch wegen erwarteter Angebotskürzungen kräftig zugelegt. Diese Spannungen könnten am Ölmarkt noch eine Weile anhalten, aber in nur wenigen Monaten ließe sich diese Lücke auch wieder schließen. Ein Faktor, der die Angebotsknappheit übertrieben erscheinen lassen wird, ist der Iran. Das Land hat wohl gehörig Öl auf den Markt geworfen, bevor die US-Sanktionen wieder greifen.

Entscheidung über italienische Regierung lässt weiter auf sich warten

Die Entscheidung über die neue italienische Regierung lässt weiter auf sich warten. Nach Angaben aus dem Präsidentenpalast in Rom will Staatspräsident Sergio Mattarella am Dienstag noch nicht darüber entscheiden, ob er der Ernennung des Rechtswissenschaftlers Giuseppe Conte zum Ministerpräsidenten der geplanten Populisten-Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und fremdenfeindlicher Lega zustimmt.

China senkt Zölle für Importautos von 25 auf 15 Prozent

Die chinesische Regierung hat angekündigt, dass sie die Zölle für importierte Autos ab dem 1. Juli von 25 auf 15 Prozent senken wird. Die Importzölle auf Autoteile werden auf 6 Prozent gesenkt, von bisher 8 bis 25 Prozent, erklärte die Zolltarifkommission des Staatsrates. Die Maßnahmen würden "die Transformation und Aufwertung der Automobilindustrie fördern, und den Anforderungen der Verbraucher gerecht werden", hieß es von der Kommission.

Grünes Licht für Handelsverhandlungen von EU mit Australien und Neuseeland

Die Mitgliedstaaten der EU haben die EU-Kommission beauftragt, mit Australien und Neuseeland über Freihandelsabkommen zu verhandeln. Die Entscheidung sei "eine erneute Botschaft an die Welt, dass die EU sich zu Offenheit, freiem Handel und internationaler Zusammenarbeit bekennt", erklärte der bulgarische Wirtschaftsminister Emil Karanikolow, dessen Land derzeit den Vorsitz im Rat der EU innehat.

Malmström glaubt nicht an weitere Ausnahme für EU bei US-Strafzöllen

EU-Außenhandelskommissarin Cecilia Malmström geht nicht von einer Verlängerung der vorläufigen Ausnahme für Europa bei den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus. Sie glaube nicht, dass die vorübergehende Ausnahme nach Ablauf am 1. Juni nochmals verlängert werde, sagte Malmström beim Treffen der EU-Außenhandelsminister in Brüssel. Sie bekräftigte, dass die EU nur bei einer dauerhaften Ausnahme bereit sei, über eine breitere Handelsliberalisierung mit Washington zu sprechen.

Altmaier bekräftigt Hilfe für deutsche Unternehmen in Iran-Krise

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat der deutschen Wirtschaft Unterstützung gegenüber den Drohungen der USA wegen der Iran-Krise versprochen, zugleich aber vor Folgen einer Handelsauseinandersetzung gewarnt. Die Bundesregierung werde sich bei der US-Regierung dafür einsetzen, dass es Ausnahmen und Fristverlängerungen geben werde. "Wir werden helfen, wo wir können", sagte Altmaier der Passauer Neuen Presse. "Es gibt aber keine Möglichkeit, die Folgen dieses einseitigen Ausstiegs zu hundert Prozent zu verhindern."

Altmaier fordert Verständigung mit den USA im Handelsstreit

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat hinsichtlich der drohenden US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium eine Verständigung mit den USA gefordert. Es seien "konkrete Gespräche" mit Washington nötig, um einen "Handelskrieg" zu vermeiden, sagte Altmaier beim Treffen der EU-Außenhandelsminister in Brüssel. Die vorläufige Ausnahme der EU von den Strafzöllen der USA auf Stahl und Aluminium läuft am 1. Juni aus.

Entwicklungsminister Müller fordert von Scholz Einsatz für Transaktionssteuer

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mehr Einsatz für eine Finanztransaktionssteuer verlangt. Um europaweit mehr Geld für Entwicklungshilfe aufzubringen, forderte Müller seinen Kabinettskollegen dazu auf, sich auf EU-Ebene für eine europaweite Finanztransaktionssteuer stark zu machen. "Ich wünsche mir, dass der deutsche Finanzminister hier vorangeht", sagte Müller der Bild-Zeitung.

154 Professoren warnen vor Entwicklung von Eurozone zu "Haftungsunion"

In der Debatte um eine Vertiefung der Eurozone haben mehr als 150 Wirtschaftsprofessoren vor zu weitgehenden Reformen gewarnt und Vorschläge aus Paris und Brüssel kritisiert. Die europäische Währungs- und Bankenunion dürfe nicht "noch weiter zu einer Haftungsunion" ausgebaut werden, heißt es in dem am Dienstag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Aufruf von 154 Wirtschaftsprofessoren.

SPD legt in Umfrage zu - Union weit vorne

Die Parteien der großen Koalition haben in einer aktuellen Umfrage unterschiedliche Aussichten für die derzeitigen Wahlabsichten der Deutschen. Während CDU/CSU im RTL/n-tv-Trendbarometer um einen Prozentpunkt auf 33 Prozent verloren, gewann die SPD um einen Punkt auf 18 Prozent. Grüne und Linke gaben nach der Umfrage ebenfalls je einen Punkt auf 12 Prozent und 9 Prozent ab. Die FDP kam hingegen nach einem Zugewinn von einem Prozentpunkt auf 9 Prozent und die AfD auf 13 Prozent.

Staatsanwaltschaft für Auslieferung von Kataloniens Ex-Präsident Puigdemont

Die Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holstein strebt eine Auslieferung des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont an Spanien an. Ein entsprechender Antrag an das Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig werde derzeit vorbereitet, teilte die Behörde mit. Das OLG verwies darauf, dass bislang kein Antrag vorliege. Es wies zugleich das Ersuchen der Generalstaatsanwaltschaft zurück, den Auslieferungshaftbefehl gegen Puigdemont wieder in Vollzug zu setzen.

Datenschutzbeauftragte will neue Regeln wirken lassen

Die Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Andrea Voßhoff (CDU), hat gefordert, die Bestimmungen der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung "erst einmal wirken zu lassen", bevor über einen möglichen Nachbesserungsbedarf diskutiert werde. Dieses erstmalig einheitliche Datenschutzrecht für 500 Millionen EU-Bürger sei aber "eine sehr wichtige Botschaft für den Schutz des Menschen in der digitalen Welt", sagte Voßhoff bei einer Pressekonferenz in Berlin.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Apr Arbeitslosenzahl 366.000

Schweden Apr Arbeitslosenquote 6,8%

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Apr -1,1 Mrd GBP (Vj: +1,3 Mrd GBP)

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Apr +3,7 Mrd GBP (Vj: +30,6 Mrd GBP)

