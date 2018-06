Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sinken wie erwartet

Die Stimmung der Börsen- und Finanzexperten hat sich im Juni in etwa wie erwartet eingetrübt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf minus 16,1 (Mai: minus 8,2) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 15,0 Punkten prognostiziert. Der langfristige Durchschnitt von plus 23,4 Punkten wird damit erheblich unterschritten. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage ging auf plus 80,6 (87,4) Punkte zurück. Erwartet worden war ein Rückgang auf 84,2 Punkte.

NordLB: EZB darf sich nicht von ZEW-Rückgang beirren lassen

Die Europäische Zentralbank (EZB) darf sich nach Aussage der NordLB nicht vom unerwartet deutlichen Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und den Euroraum beirren lassen. Der Rückgang der Indizes dürfe dem "dringend gebotenen nächsten Schritt zu einer vorsichtigen und dosierten Abkehr von der ultraexpansiven Geldpolitik " nicht entgegenstehen, heißt es in einem Kommentar der Bank. Vor allem sollte die EZB nicht das Signal geben, dass sie sich von politischem Störfeuer vom Kurs abbringen lässt.

Banken fragen etwas weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft etwas abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,139 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 31 Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 72 Millionen Euro weniger Liquidität - der Tender in der Vorwoche hatte ein Volumen von 1,211 Milliarden Euro.

Trump knöpft sich nach Korea-Gipfel wieder Daimler und BMW vor

US-Präsident Donald Trump hat sich nach der Abmachung über die atomare Abrüstung Nordkoreas erneut die deutsche Autoindustrie vorgenommen. Während der Pressekonferenz zur Verständigung mit Pjöngjang nahm er auch Stellung zur Handelspolitik und beklagte Nachteile für die Vereinigten Staaten. "Sie kaufen nicht unsere landwirtschaftlichen Produkte und trotzdem schicken sie uns ihre Mercedes-Benz und BMW - Millionen von denen", sagte Trump in Singapur. Das sei sehr unfair, ergänzte Trump. "Das werde ich regeln. Das wird eine harte Geschichte", kündigte der Präsident an.

Trump droht Kanada mit Konsequenzen nach Eklat bei G7-Gipfel

Nach dem Eklat beim G7-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump dem Gastgeber Kanada mit Konsequenzen gedroht. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs sei zwar "sehr gut" gewesen, sagte Trump eher versöhnlich nach seinem Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur. Zugleich warnte er aber den kanadischen Regierungschef Justin Trudeau, dass dessen kritische Bemerkungen direkt nach dem G7-Gipfel Kanada noch "eine Menge Geld" kosten würden.

Trump: USA werden Truppen nicht aus Südkorea abziehen

Ein Abzug der US-Truppen aus Südkorea ist nicht Teil der Abmachung zwischen den USA und Nordkorea zur atomaren Abrüstung. Das gab US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz in Singapur bekannt. "Wir verringern hier nichts. Ich möchte unsere Soldaten nach Hause holen, aber das ist nicht Teil der Verhandlungen", sagte Trump. Er kündigte jedoch gleichzeitig an, dass mit Südkorea keine Militärmanöver mehr durchgeführt werden sollen.

Südkoreas Präsident: Letztes Vermächtnis des Kalten Krieges beseitigt

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un als Schlusspunkt unter den letzten Konflikt des Kalten Krieges gewürdigt. "Die Sentosa-Vereinbarung vom 12. Juni wird als historisches Ereignis in Erinnerung bleiben, das dabei geholfen hat, die letzte Hinterlassenschaft des Kalten Kriegs auf Erden zu beseitigen", sagte Moon in Seoul.

EU begrüßt gemeinsame Erklärung von Trump und Kim

Die Europäische Union hat die gemeinsame Erklärung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump begrüßt. Das Treffen in Singapur sei ein "entscheidender und notwendiger Schritt" für den Friedensprozess in der Region gewesen, erklärte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel. Die unterzeichnete Erklärung zeige, dass eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen möglich sei.

US-Justizminister verschärft Asylrecht für Menschen aus Zentralamerika

Im Zuge ihrer "Null-Toleranz"-Politik gegenüber illegalen Einwanderern aus Zentralamerika hat die US-Regierung das Asylrecht verschärft. Künftig werde weder häusliche Gewalt noch die in der Region vorherrschende Gewalt krimineller Banden als Grund für einen Asylantrag anerkannt, teilte US-Justizminister Jeff Sessions am Montag in Washington mit.

Bericht: Ivanka Trump und Jared Kushner erzielen 82 Millionen Dollar Einkünfte

Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner haben nach einem Medienbericht im vergangenen Jahr mindestens 82 Millionen Dollar an Einkommen erzielt - neben ihren Beratertätigkeiten im Weißen Haus. Wie die Washington Post berichtete, flossen der Tochter von US-Präsident Donald Trump 3,9 Millionen Dollar aus ihren Anteilen an dem familieneigenen Hotel Trump International in Washington zu.

USA eröffnen neue Auslandsvertretung in Taiwan

Die USA haben am Dienstag eine neue Auslandsvertretung in Taiwan eröffnet und damit die chinesische Regierung verärgert. Der umgerechnet 216 Millionen Euro teure Neubau für das Amerikanische Institut in Taiwan (AIT), bei dem es sich nicht um eine offizielle diplomatische Vertretung handelt, wurde im Beisein der US-Vize-Staatssekretärin Marie Royce in der Hauptstadt Taipeh eingeweiht. Peking reichte eine offizielle Protestnote bei der US-Regierung ein.

Britischer Justizminister tritt wegen Brexit zurück

Großbritanniens Justizminister Phillip Lee hat kurz vor einer entscheidenden Parlamentsabstimmung über den geplanten EU-Austritt Großbritanniens seinen Rücktritt erklärt. Es war bekannt, dass Lee einen Verbleib des Landes in der EU befürwortet, gleichwohl kommt seine Rücktrittserklärung etwas überraschend. Am Nachmittag stimmt das britische Unterhaus über den Plan von Premierministerin Theresa May ab, Großbritannien aus der Zollunion mit der EU zu führen.

EU-Staaten entscheiden am Donnerstag über Gegenzölle im Stahlstreit mit Trump

Die EU-Mitgliedstaaten entscheiden noch in dieser Woche über Europas Gegenzölle im Stahlstreit mit den USA. Ein Treffen mit den Vertretern der EU-Regierungen sei für Donnerstag angesetzt, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. EU-Diplomaten zufolge soll dann über die von der Behörde vorbereitete Liste mit US-Produkten im Wert von 2,8 Milliarden Euro beraten werden. Für die Annahme reicht ein Mehrheitsbeschluss, wonach die Gegenzölle voraussichtlich Anfang Juli in Kraft treten könnten.

OECD kritisiert niedriges Eigenkapital deutscher Großbanken

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) betrachtet die vergleichsweise niedrige Eigenkapitalausstattung deutscher Großbanken als ein Risiko für die Finanzstabilität. In ihrem aktuellen Länderbericht für Deutschland kritisiert sie außerdem die hohen Derivatepositionen deutscher Institute und warnt vor der hohen Anfälligkeit der Landesbanken für Solvenzrisiken.

Bundesverfassungsgericht bestätigt Streikverbot für Beamte

Beamte dürfen in Deutschland auch künftig nicht streiken. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bestätigte in einem am Dienstag verkündeten Urteil dieses Streikverbot. Das höchste deutsche Gericht wies dabei die Verfassungsbeschwerden von vier beamteten Lehrern zurück, die ein Streikrecht für Beamte durchsetzen wollten.

CDU-Wirtschaftsrat fordert Maßnahmen für bessere Wettbewerbsfähigkeit

Der Wirtschaftsrat der CDU hat gefordert, der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands "wieder oberste Priorität" zu geben und unter anderem den Solidaritätszuschlag schnell für alle abzuschaffen. "Das wirtschaftspolitische Umfeld für unsere Unternehmen und Betriebe wird zunehmend schwieriger", beklagte der Präsident des Wirtschaftsrates, Werner Bahlsen .

Experten fordern führende Rolle Deutschlands bei Stabilisierung der Weltordnung

Angesichts der außenpolitischen Verhaltens der USA haben deutsche Sicherheitspolitikexperten die Bundesrepublik zur Übernahme einer führenden Rolle bei der Stabilisierung der internationalen Ordnung aufgefordert. Deutschland stehe "vor der Aufgabe, als Ordnungsmacht aufzutreten beziehungsweise Europa als solche aufzubauen und zu stärken", erklärten die Forschungsinstitute BICC, HSFK, INEF und ISFH am Dienstag zur Vorstellung ihres Jahresgutachtens in Berlin.

BKA registriert mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität und höhere Schadenssumme

Falsche Firmenchefs und Investitionen in Fake-Aktien: Die Fälle von Wirtschaftskriminalität in Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag mitteilte, wurden 2017 insgesamt 74.070 Fälle registriert, das war ein Anstieg von 28,7 Prozent. Auch die Schadenssumme stieg erheblich an und zwar um 25,9 Prozent auf 3,74 Milliarden Euro.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Arbeitslosengeldbezieher Mai -7.700; Quote 2,5%

