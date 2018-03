Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BIZ: Aktien-Crash vom 5. Februar durch Vola-Derivate ausgelöst

Die starken Kursverluste vom 5. Februar am US-Aktienmarkt sind nach Darstellung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) von Derivaten ausgelöst worden, mit denen Wetten auf die künftige Entwicklung der Volatilität möglich waren. Laut BIZ ließ die Nachfrage von entgegengesetzt positionierten Investoren den Volatilitätsindex Vix an dem Tag so stark steigen wie zuletzt 1987, woraufhin der S&P-500-Index 4,2 Prozent verlor. Fundamentaler Auslöser der Abwärtsbewegung war ein unerwartet starker Anstieg der US-Stundenlöhne gewesen.

Weltweiter Waffenhandel nimmt zu

Der weltweite Handel mit Großwaffen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Wie das in Stockholm ansässige Friedensforschungsinstitut Sipri am Montag bekannt gab, wurden im Zeitraum 2013 bis 2017 insgesamt 10 Prozent mehr dieser Waffensysteme verkauft als im Fünf-Jahres-Zeitraum davor. Deutschland steht auf Platz vier der fünf größten Exporteure - hinter den USA, Russland und Frankreich und vor China. Größter Importeur weltweit ist Indien, gefolgt von Saudi-Arabien und Ägypten.

Immer mehr Sperrungen beim Arbeitslosengeld I - Zeitungen

Die Bundesagentur für Arbeit sperrt Arbeitslosen einem Medienbericht zufolge immer häufiger das Arbeitslosengeld I. Nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe gab es im Jahr 2017 insgesamt 810.429 Fälle, in denen das Arbeitslosengeld vorübergehend nicht gezahlt wurde. Das seien rund 41.000 Fälle mehr als im Jahr 2016 (769.480 Fälle) und rund 91.500 Fälle mehr als noch 2015 (718.813 Fälle).

EU-Kommissionspräsident Juncker verteidigt umstrittene Beförderung von Selmayr

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die umstrittene Beförderung seines früheren Kabinettschefs zum Generalsekretär der Kommission verteidigt. Die kurzfristige Ernennung des deutschen EU-Beamten Martin Selmayr Ende Februar sei "in Übereinstimmung mit den Personalvorschriften und allen relevanten Regeln" erfolgt, schrieb Juncker in Briefen an EU-Abgeordnete, aus denen die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren. Die Beförderung habe der "normalen Praxis der Kommission" entsprochen.

SPD-Generalsekretär widerspricht Spahn in Armuts-Debatte

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat dem künftigen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Debatte über Armut in Deutschland widersprochen. "Es gibt einfach Bereiche, wo wir sehen: Trotz Hartz IV geht es den Menschen nicht gut und da wollen wir ran", sagte Klingbeil im ZDF-Morgenmagazin. Dies spiegele sich auch im Koalitionsvertrag wider, in dem Maßnahmen gegen Kinder- und Altersarmut vereinbart worden seien.

Kramp-Karrenbauer mahnt in Debatte um Armut in Deutschland zur Zurückhaltung

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach Äußerungen des designierten Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) zur Armut in Deutschland zur Zurückhaltung gemahnt. Sie warne davor, dass Menschen, "die wie er oder ich gut verdienen, versuchen zu erklären, wie man sich mit Hartz IV fühlen sollte", sagte Kramp-Karrenbauer im ZDF-Morgenmagazin. Die Menschen, die sie kenne, wollten jedenfalls aus Hartz IV wieder raus.

Front National will sich in Rassemblement National umbenennen

Die rechtsextreme französische Partei Front National soll künftig "Rassemblement National" (in etwa: "Nationale Vereinigung") heißen. Diesen neuen Namen schlug die wiedergewählte Vorsitzende Marine Le Pen auf dem Parteitag im nordfranzösischen Lille vor. Damit werde der Anspruch ausgedrückt, "Regierungspartei" werden zu können, sagte sie. Die Parteimitglieder billigten zudem mit großer Mehrheit Le Pens EU- und fremdenfeindlichen Kurs.

Peter Feldmann bleibt Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt

Die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Frankfurt hat der SPD-Politiker Peter Feldmann mit deutlichem Abstand gewonnen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis entfielen 70,8 Prozent der Stimmen auf den 59 Jahre alten Amtsinhaber. Die CDU-Politikerin und Ex-Finanzstaatsekretärin Bernadette Weyland holte 29,2 Prozent der Stimmen und damit nur wenig mehr als im ersten Wahlgang. Die Wahlbeteiligung fiel mit 30,2 Prozent sehr niedrig aus. Feldmann ist damit für weitere sechs Jahre gewählt.

