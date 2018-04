Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Februar schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Februar schlechter als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 1,5 Prozent prognostiziert. Der zunächst für Januar gemeldete Rückgang von 3,9 Prozent wurde auf 3,5 Prozent revidiert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Februar kräftig

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Februar deutlich gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent. Im Januar war er nach revidierten Angaben um 0,5 (vorläufig: 0,2) Prozent gesunken.

Lampe: Deutsches BIP steigt im 1Q um maximal 0,5%

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich nach Einschätzung des Bankhauses Lampe im ersten Quartal 2018 abgeschwächt. "Wir werden maximal einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 Prozent sehen", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger nach Veröffentlichung schwacher Zahlen zu Industrieumsatz und Auftragseingang. Allerdings wäre das immer noch ein "ansprechendes Wachstum" wie ja auch das Niveau von Auftragseingang und Produktion immer noch sehr hoch sei. Im vierten Quartal 2017 war das BIP um 0,6 Prozent gestiegen.

EU: Deutsche Regionen leiden EU-weit besonders unter Brexit - Studie

Vom Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sind laut einem Medienbericht wirtschaftlich vor allem Regionen in Deutschland betroffen. Von 50 europäischen Regionen, die in den Bereichen Industrie und Handwerk besonders unter dem Brexit zu leiden hätten, liegen 41 in Deutschland, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Studie des Europäischen Ausschusses der Regionen berichteten. Die betroffenen Regionen decken demnach fast das gesamte Bundesgebiet ab.

Nato will kein neues Wettrüsten mit Russland

Die Nato will nach Worten von Generalsekretär Jens Stoltenberg kein Wettrüsten mit Russland. "Wir wollen kein neues Wettrüsten", sagte Stoltenberg am Mittwoch während eines Besuchs in Kanada. "Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg", betonte er. Mit Blick auf die derzeitigen Spannungen mit Russland wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien bekräftigte Stoltenberg, die Nato konzentriere sich darauf, "in klarer, entschiedener und vorhersehbarer, aber auch angemessener und defensiver Weise" zu reagieren. Das Militärbündnis setze sich aber "weiterhin für eine konstruktivere Beziehung zu Russland" ein.

Erste ausgewiesene US-Diplomaten verlassen Botschaft in Moskau

Eine erste Gruppe aus Russland ausgewiesener US-Diplomaten hat die US-Botschaft in Moskau verlassen. Dutzende Botschaftsangehörige brachen am frühen Donnerstagmorgen mitsamt ihren Familien in Bussen Richtung Flughafen auf, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Im Streit um die Verantwortung für den Giftanschlag auf einen Ex-Spion in Großbritannien hatte die russische Regierung insgesamt 60 US-Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt.

Russland scheitert in Skripal-Affäre mit Vorstoß vor OPCW-Exekutivrat

Russland ist bei einer Sondersitzung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit seinem Bestreben gescheitert, in die Ermittlungen in der Skripal-Affäre einbezogen zu werden. Ein entsprechender Antrag habe am Mittwoch die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Exekutivrats nicht erreicht, sagte Russlands Vertreter bei der OPCW in Den Haag, Niederlande-Botschafter Alexander Schulgin.

Polizei verstärkt Sicherheitsvorkehrungen in Katalonien

Mit Blick auf weitere Proteste der Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen für Regierungseinrichtungen sowie Politiker, Richter und Staatsanwälte erhöht. "Von heute an tritt ein neuer Plan in Kraft, um die Sicherheit und öffentliche Ordnung (...) zu garantieren", sagte eine Sprecherin der Mossos d'Esquadra, der katalanischen Polizei.

Trump unterzeichnet Dekret zur Entsendung der Nationalgarde an Grenze zu Mexiko

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret zur Entsendung der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko unterzeichnet. "Die Situation an der Grenze hat jetzt einen kritischen Punkt erreicht", heißt es in dem am Mittwoch von Trump unterzeichneten Vermerk. Die "Gesetzlosigkeit", die weiterhin an der südlichen Grenze der USA herrsche, sei "in fundamentaler Weise inkompatibel mit der Sicherheit und Souveränität des amerikanischen Volkes". Seine Regierung habe "keine andere Möglichkeit als zu handeln".

Brasiliens Oberstes Gericht gibt grünes Licht für Inhaftierung Lulas

Das Oberste Gericht Brasiliens hat grünes Licht für die Inhaftierung von Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gegeben. Mit sechs zu fünf Stimmen lehnten die Richter in der Nacht zum Donnerstag einen Antrag Lulas ab, mit dem er einen Aufschub seiner zwölfjährigen Haftstrafe wegen Korruption erwirken wollte.

Haftentlassung von mutmaßlichem IS-Chefanwerber in Deutschland abgelehnt

Im Prozess gegen den als Abu Walaa bekannten mutmaßlichen Chefanwerber der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle einen Antrag seiner Verteidigung auf Aufhebung des Haftbefehls abgelehnt. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, wurde der Beschluss bereits am Dienstag gefasst. Ahmad Abdulaziz Abdullah A. bleibt damit in Untersuchungshaft.

Maduro nennt Regierungen Spaniens und Frankreichs "Rassisten"

Gut sechs Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela hat Amtsinhaber Nicolás Maduro die Regierungen von Frankreich und Spanien scharf kritisiert. "Die regierenden Eliten in Spanien und Frankreich sind Rassisten", sagte Maduro am Mittwoch (Ortszeit) in Caracas während einer Feier zu Ehren des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King. Damit reagierte der autoritäre Staatschef auf Kritik dieser Länder am geplanten Wahlgang.

Schaden von halber Million Euro durch Windhose in Thüringen

Eine Windhose hat am Mittwochabend im thüringischen Landkreis Saalfeld einen Schaden von einer halben Million Euro angerichtet. Wie die örtliche Polizei am Donnerstag berichtete, wurden durch das Unwetter vom Stalldach einer Agrargenossenschaft in Catharinau Dachbleche und Solarmodule auf einer Fläche von rund hundert Quadratmetern abgedeckt. Die Teile wurden gegen die Dachhaut einer benachbarten Biogasanlage geweht, wodurch weiterer Schaden entstand.

Erstes Kino öffnet in Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien wird am 18. April das erste Kino eröffnet. Eine entsprechende Lizenz sei an den US-Betreiber AMC vergeben worden, teilte das Zentrum für internationale Kommunikation des saudiarabischen Informationsministeriums am Mittwoch mit. Das erste Filmtheater seit mehr als drei Jahrzehnten in dem konservativen Königreich wird es demnach in der Hauptstadt Riad geben. In den kommenden fünf Jahren will AMC insgesamt 40 Kinos in 15 saudiarabischen Städten eröffnen.

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise März +4,3% gg Vorjahr (PROG +4,2%)

