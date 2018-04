Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaft wächst etwas stärker als erwartet

Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2018 schneller gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 6,8 Prozent zu, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einer Rate von 6,7 Prozent gerechnet. Unerwartet starke Exporte, gepaart mit robusten Einzelhandelsumsätzen und einer soliden Industrieproduktion, trugen zum Wachstum bei.

China erhöht Zins für einjährige Kreditfazilität um 5 Basispunkte

Die chinesische Zentralbank hat den Zins auf die einjährige Kreditfazilität um 5 Basispunkte angehoben. Die People's Bank of China (PBoC) hat Finanzinstitutionen über die Fazilität 367,5 Milliarden Yuan (47,3 Milliarden Euro) zugeteilt. Der Zins stieg dabei auf 3,30 von 3,25 Prozent, teilte die PBoC auf ihrer Webseite mit.

Trump will Clarida und Bowman für Board der US-Notenbank nominieren

US-Präsident Donald Trump hat die Nominierung von zwei Kandidaten für den Board der US-Notenbank angekündigt. Demnach soll Universitätsökonom Richard Clarida von der Universität Columbia Vizechef der Fed werden. Clarida ist ein republikanischer Ökonom und Spezialist für Geldpolitik . Zweite Kandidatin ist Michelle Bowman, die einen Platz im siebenköpfigen Fed-Vorstand besetzen soll, der seit 2014 einem Regionalbanker oder einem Regulierer von Kommunalbanken reserviert ist.

Scholz will bei Bankenunion Stabilitätsanforderungen nicht verletzen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat "kluge" Schritte zur Vollendung der Bankenunion angemahnt und zugleich eine Fortgeltung strenger Stabilitätsregeln verlangt. "Es ist wichtig, dass die Stabilitätsanforderungen nicht verletzt werden", die für ein zukunftsfähiges Bankensystem nötig seien, sagte Scholz beim Jahresempfang der privaten Banken in Berlin. "Es ist noch eine ganze Reihe von Schritten vor uns", konstatierte er. "Und da geht es darum, dass wir sie klug gehen."

EU reicht wegen US-Zöllen auf Stahl und Aluminium Beschwerde bei WTO ein

Im Streit um US-Zölle auf Stahl und Aluminium hat nach China nun auch die Europäische Union Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht. "Als Exporteur mit erheblichem Interesse in diesem Fall", fordere die EU "Beratungen mit den USA", hieß es in einer auf der WTO-Website veröffentlichten Erklärung der EU. Die Beratungen sollen demnach so schnell wie möglich erfolgen.

Polnischer Senat billigt nach EU-Kritik Änderungen an Justizregelungen

Der polnische Senat hat am Montag geringfügige Änderungen an den von der EU kritisierten Maßnahmen im Justizbereich verabschiedet. Die von der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) beherrschte Parlamentskammer billigte veränderte Regelungen für den Nationalen Justizrat (KRS), für die ordentliche Gerichtsbarkeit und den Obersten Gerichtshof.

Weißes Haus bremst bei neuen Sanktionen gegen Russland

Das Weiße Haus hat neue Sanktionen gegen Russland wegen des mutmaßlichen Giftgaseinsatzes in Syrien offenbar ausgebremst. Die Situation werde noch bewertet, "und im Moment haben wir noch nichts anzukündigen", sagte Präsidentensprecherin Sarah Sanders in Washington. Damit widersprach sie den Äußerungen der UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, vom Vortag: Haley hatte angekündigt, dass das US-Finanzministerium noch am Montag neue Sanktionen gegen Russland verkünden werde.

USA und Großbritannien: Russland verübt großflächige Cyberattacke

Russland hat nach Angaben der USA und Großbritanniens eine großflächige Cyberattacke verübt. Der "bösartige" Angriff ziele sowohl gegen Regierungseinrichtungen als auch private Organisationen und solle unter anderem der Spionage dienen, hieß es in einer in London veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von britischen und US-Sicherheitsbehörden. Die mutmaßliche Cyberattacke könnte die ohnehin stark angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen weiter belasten.

G7-Außenminister fordern Antworten von Russland zu Giftanschlag von Salisbury

Die G7-Außenminister haben Russland zur Offenlegung des Chemiewaffenprogramms Nowitschok und zur Beantwortung aller Fragen im Zusammenhang mit der Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien aufgefordert. "Wir fordern Russland dringend dazu auf, alle Fragen im Zusammenhang mit dem Vorfall in Salisbury zu beantworten", erklärten die G7-Außenminister in einer gemeinsamen Erklärung.

Russland: OPCW-Experten sollen Mittwoch ins syrische Duma reisen können

Die Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) sollen am Mittwoch ins syrische Duma reisen können. Dies wurde bei einer Pressekonferenz in der russischen Botschaft am OPCW-Sitz in Den Haag mitgeteilt. Bislang war es den am Samstag in Damaskus eingetroffenen Experten unter Verweis auf "Sicherheitsprobleme" noch nicht erlaubt worden, den Ort des mutmaßlichen Giftgasangriffs vom 7. April zu untersuchen.

G7-Staaten stellen sich hinter Vergeltungsschlag gegen Assad

Die Gruppe der sieben wichtigsten Industriestaaten (G7) und die Europäische Union haben sich hinter den Militärschlag gegen das syrische Regime von Machthaber Baschar al-Assad gestellt. Die von den USA, Großbritannien und Frankreich unternommenen Anstrengungen, das Assad-Regime vom Einsatz chemischer Waffen abzuhalten, würden "uneingeschränkt unterstützt", hieß es in einer Erklärung. Die Reaktion am 13. April sei "begrenzt, verhältnismäßig und notwendig" gewesen.

Staatsmedien: Syrische Luftabwehr schießt Raketen über Homs ab

Die syrische Luftabwehr hat Berichten der Staatsmedien zufolge Raketen über der Stadt Homs im Westen des Landes abgeschossen. Die Raketen seien in den "Luftraum über Homs eingedrungen", meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana in der Nacht zum Dienstag. Details wurden zunächst nicht bekannt.

