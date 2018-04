ÜBERBLICK am Morgen /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Italiens Sozialdemokraten erwägen Koalition mit Fünf-Sterne-Bewegung

Die italienischen Sozialdemokraten schließen eine Regierungskoalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung nicht mehr aus. Der amtierende Chef der Demokratischen Partei, Maurizio Martina, sagte am Dienstag nach einem Treffen mit dem Fünf-Sterne-Politiker Roberto Fico, ein solches Bündnis könne zustande kommen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Fünf-Sterne-Bewegung jeglichen Versuch einer Einigung mit der rechtsextremen Lega von Matteo Salvini beende.

Trump und Macron bei Iran-Abkommen noch nicht auf einer Linie

US-Präsident Donald Trump und der französische Staatschef Emmanuel Macron haben sich bei ihren Gesprächen in Washington bislang nicht auf eine gemeinsame Linie zum Atomabkommen mit dem Iran verständigen können. Zwischen ihm und Trump gebe es "eine Meinungsverschiedenheit" über das Abkommen, sagte Macron am Dienstag bei einer Pressekonferenz der beiden Staatschefs im Weißen Haus. Er wisse nicht, welche Entscheidung der US-Präsident zu der Vereinbarung von 2015 treffen werde.

Maas: Deutschland gibt weitere Milliarde Euro für Menschen in Syrien

Deutschland wird nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) eine weitere Milliarde Euro für notleidende Menschen in Syrien und den Nachbarländern bereitstellen. Die Bundesregierung werde ihr Engagement auf dem bisherigen hohen Niveau weiter fortführen, sagte Maas nach Angaben seines Ministeriums am Mittwoch bei seiner Ankunft in Brüssel. Seit Beginn des Syrien-Konflikts im Jahr 2012 habe sie bereits rund 4,5 Milliarden Euro an Unterstützung gezahlt.

Auftragsboom im Bauhauptgewerbe

Die gute Baukonjunktur in Deutschland wird durch die lebhaften Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe unterstrichen. Im Februar lag dieser um 9,9 Prozent höher als im Vormonat und um sogar 13,0 Prozent über dem Niveau ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) errechnet hat. Im Dreimonatszeitraum Dezember 2017 bis Februar 2018 erhöhten sich die Ordereingänge saison-, arbeitstäglich und preisbereinigt im Vergleich zur vorangegangenen Periode um 13,2 Prozent.

US-Handelsdelegation reist nach China

Im Handelsstreit mit Peking hat US-Präsident Donald Trump die Entsendung einer Delegation nach China angekündigt. US-Finanzminister Steven Mnuchin, der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und weitere US-Vertreter würden auf Anfrage Pekings "in einigen Tagen" nach China reisen, sagte Trump. Er zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung im Handelsstreit möglich sei.

+++ Konjunkturdaten

+ Frankreich/Verbrauchervertrauen April 101 (März: 100, Prognose: 99)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2018 03:05 ET (07:05 GMT)