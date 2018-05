Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Guterres fordert nach Israel-Iran-Konfrontation Ende der "Feindseligkeiten"

Nach der Konfrontation zwischen Israel und iranischen Einheiten in Syrien hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres ein "sofortiges Ende aller Feindseligkeiten" im Nahen Osten gefordert. Jegliche Provokationen müssten vermieden werden, "um einen neuen Flächenbrand in einer bereits jetzt in schreckliche Konflikte verwickelten Region zu verhindern", forderte Guterres nach Angaben eines Sprechers.

Netanjahu: Teheran hat mit Beschuss der Golanhöhen "rote Linie" überschritten

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Iran vorgeworfen, mit Angriffen auf den Golanhöhen eine "rote Linie" überschritten zu haben. "Unsere Reaktion war die Konsequenz", sagte Netanjahu in einem im Internet veröffentlichten Video. Teheran hat sich bislang nicht zu seinen mutmaßlichen Angriffen auf israelische Stellungen auf den besetzten Golanhöhen geäußert.

USA beharren auf Fortsetzung der Atomkontrollen im Iran

Trotz ihres Ausstiegs aus dem Atomabkommen beharren die USA auf der Fortsetzung der internationalen Kontrollen der iranischen Nuklearanlagen im bisherigem Umfang. Washington erwarte, dass Teheran weiter mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) kooperiere, sagte ein US-Regierungsmitarbeiter in Washington der Nachrichtenagentur AFP. Dies gelte unabhängig davon, ob das Atomabkommen "in Kraft bleibt oder nicht".

USA verhängen Sanktionen gegen Finanznetzwerk von iranischen Garden

Nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran gehen die USA gezielt gegen Finanzquellen der mächtigen iranischen Revolutionsgarden vor. Das Finanzministerium in Washington verhängte nach eigenen Angaben Sanktionen gegen ein Netzwerk, das Millionensummen in Dollars umgetauscht und an die Garden geschleust habe soll.

Neuer US-Botschafter verteidigt seine viel kritisierte Twitter-Botschaft

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat seine viel kritisierte Twitter-Botschaft verteidigt, in der er den Rückzug deutscher Unternehmen aus dem Iran gefordert hatte. "Ich habe einen anderen Stil. Da will ich ganz ehrlich sein", sagte Grenell den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er hob hervor: "Diplomat zu sein, bedeutet für mich, Klartext zu sprechen - gerade gegenüber Freunden."

Puigdemont verzichtet auf Amt des Regionalpräsidenten in Katalonien

Nach Monaten in der politischen Sackgasse zeichnet sich in Katalonien womöglich ein Ausweg ab. Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont verzichtete auf eine Wiederwahl in das Amt und schlug einen Nachfolger vor, der neu in der Politik ist: Der 55-jährige Abgeordnete Quim Torra solle in den nächsten Tagen zum Regionalpräsidenten gewählt werden, sagte Puigdemont in einem in Deutschland aufgezeichneten Video.

Rumäniens Ex-Regierungschef Ponta in Korruptionsverfahren freigesprochen

Im Korruptionsverfahren gegen Victor Ponta ist der frühere rumänische Regierungschef vom Obersten Gericht seines Landes freigesprochen worden. Gegen den Sozialdemokraten hatten 17 Anklagepunkte vorgelegen. Es ging unter anderem um Fälschungen, Steuerbetrug und Geldwäsche in seiner Zeit als Anwalt in den Jahren 2007 bis 2011. Der 45-Jährige, der von 2012 bis 2015 der Regierungschef Rumäniens war, hatte stets seine Unschuld beteuert.

