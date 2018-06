Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Caixin-Einkaufsmanagerindex im Mai auf stabilem Niveau

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai konstant gezeigt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verharrte bei 51,1 Punkten. Während sich die Lage bei den Neuaufträgen und der Produktion verbessert habe, seien die neuen Exportverkäufe erneut schwächer gewesen, teilten Caixin und Markit mit.

Brainard hält allmähliche Zinserhöhungen für "angemessen"

Die Federal-Reserve-Gouverneurin Lael Brainard hat weitere allmähliche Zinserhöhungen angesichts des angespannten Arbeitsmarktes und der steigenden Inflation als angemessen bezeichnet. Sie warnte jedoch mit Blick auf die politische Krise in Italien und die Aussicht auf einen Handelskrieg, dass die globalen Entwicklungen einige Risiken für den Ausblick der US-Notenbank darstellen.

Conte in Italien erneut mit Regierungsbildung beauftragt

Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat den parteilosen Juristen Giuseppe Conte erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Das gab das Präsidialamt in Rom am Donnerstagabend bekannt, nachdem Mattarella Conte zu einem Gespräch empfangen hatte. Vorgeschlagen wurde Conte von den Chefs der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega, Luigi Di Maio und Matteo Salvini, die sich zuvor erneut auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt hatten.

Lega-Chef Salvini verspricht Italienern schnelle Erfolge der neuen Regierung

Lega-Parteichef Matteo Salvini hat den Italienern nach der Einigung auf eine Regierungskoalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung schnelle Erfolge versprochen. Schon nach den ersten Monaten der neuen Regierung werde es ein "bisschen weniger Steuern, ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen weniger illegale Einwanderer" geben, erklärte der designierte Innenminister am Donnerstagabend vor Anhängern in Sondrio nahe der Schweizer Grenze.

EU-Parlamentspräsident Tajani empört sich über Italien-Äußerungen von Juncker

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat sich empört über Äußerungen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu Italien gezeigt. "Ich verlange vom Präsidenten der Europäischen Kommission, dass er die ihm zugeschriebenen Äußerungen sofort dementiert, denn - wenn sie wahr sind - sind sie inakzeptabel", schrieb der Italiener Tajani am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Juncker hatte unter anderem "weniger Korruption" in Italien gefordert.

Commerzbank: Italien geht auf Konfrontationskurs zur EU

An den Anleihemärkten hat die Nachricht, dass Lega und Fünf Sterne nun doch eine Regierung bilden wollen, für etwas Erleichterung gesorgt. Einer Entwarnung kommt das nach Einschätzung der Commerzbank aber noch nicht gleich. Chefvolkswirt Jörg Krämer ist der Ansicht, dass Italien bei wichtigen Themen, wie der Haushaltspolitik und der Bankenregulierung auf Konfrontationskurs zur EU gehen wird.

Macron nennt US-Strafzölle in Telefonat mit Trump "illegal" und einen "Fehler"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Verhängung der US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Diese seien "illegal" und "ein Fehler", sagte Macron am Donnerstagabend in dem Telefongespräch, wie der Elysée-Palast mitteilte. "Wirtschaftlicher Nationalismus" bestrafe alle, auch die USA.

Altmaier hofft nach US-Zollentscheid auf "Vernunft auf allen Seiten"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach der US-Entscheidung zu Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU die Notwendigkeit einer geschlossenen europäischen Reaktion bekräftigt. Er hoffe, dass eine klare und deutliche Reaktion der EU "auf allen Seiten dazu führt, dass sich Vernunft und Sachlichkeit durchsetzen", sagte Altmaier am Donnerstag in Berlin. Die US-Entscheidung sei "bedauerlich".

Altmaier rechnet nach Zollentscheidung zunächst mit negativen Folgen für die USA

Nach der US-Entscheidung zu Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU rechnet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zunächst mit negativen Folgen für die USA selbst. Durch die Strafzölle werde "viel volkswirtschaftlicher Schaden angerichtet"; die "schädlichen Auswirkungen" würden "in den USA früher und deutlicher spürbar" als in Europa, sagte Altmaier am Donnerstagabend in den ARD-"Tagesthemen".

KCNA: Kim der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verpflichtet

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA der nuklearen Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel verpflichtet. Kim habe den "unveränderten, beständigen und festen Willen" seines Landes "zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" bekräftigt, berichtete KCNA am Freitag. Kim äußerte sich demnach bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Pjöngjang am Donnerstag.

USA kündigen Veto gegen UN-Resolutionsentwurf zum Schutz der Palästinenser an

Die USA haben ihr Veto gegen einen UN-Resolutionsentwurf zum Schutz der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland angekündigt. Es handele sich um einen "grob einseitigen, moralisch verwerflichen Anlauf", erklärte die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, vor der für Freitag geplanten Abstimmung über den von Kuwait im Namen der arabischen Staaten im Sicherheitsrat eingebrachten Entwurf. Dieser solle lediglich dazu dienen, "die anhaltenden Bemühungen für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu untergraben".

Schließung des AKW Fessenheim wird offenbar erneut verschoben

Die Schließung des ältesten französischen Atomkraftwerks in Fessenheim nahe der deutschen Grenze verzögert sich offenbar erneut. Der staatliche Energiekonzern EDF richtet sich nach eigenen Angaben vom Donnerstag auf einen Weiterbetrieb der beiden Reaktoren in der Nachbarschaft von Freiburg in Baden-Württemberg bis zum Sommer 2019 ein. Grund seien weitere Verzögerungen bei der Fertigstellung des Atomreaktors im nordfranzösischen Flamanville, von dem die Schließung der Anlage in Fessenheim abhängt.

JAPAN

Kfz-Absatz Mai -0,6% gg Vorjahr

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Mai +1,5% (PROG: +1,7%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Mai +0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Mai +1,3% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

BIP 1Q revidiert +1,0% (vorläufig: +1,1%) gg Vorquartal

BIP 1Q revidiert +2,8% (vorläufig: +2,8%) gg Vorjahr

THAILAND

Verbraucherpreise Mai +1,49% gg Vorjahr (PROG +1,3%)

Verbraucherpreise Mai +0,56% gg Vormonat (PROG +0,4%)

Verbraucherpreise Kernrate Mai +0,8% gg Vorjahr (PROG +0,7%)

Verbraucherpreise Kernrate Mai +0,17% gg Vormonat (PROG +0,07%

