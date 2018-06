Union fällt in Umfrage unter 30 Prozent

BERLIN (Dow Jones)--Der Streit über die Asylpolitik drückt die Umfragewerte von CDU und CSU. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung sackte die Union um zwei Punkte auf 29 Prozent ab. Am Montag war die Union in einer Forsa-Umfrage um vier Punkte auf 30 Prozent gefallen. In beiden Fällen war es jeweils der niedrigste Wert für CDU und CSU seit der Bundestagswahl.

Die SPD kam bei Insa auf 19 Prozent, zwei Punkte besser als in der Vorwoche. AfD (16 Prozent), FDP (8 Prozent), Linke (12 Prozent) und Grüne (11 Prozent) hielten ihre Werte. Für die Umfrage wurden vom 15. bis 18. Juni insgesamt 2.060 Bürger befragt.

