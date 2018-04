Union gegen SPD-Pläne zur Lockerung von Hartz-IV-Sanktionen

BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Aussicht gestellte Lockerung der Hartz-IV-Sanktionen strikt abgelehnt. "Wir halten an den Sanktionen im SGB II fest", sagte der stellvertretende Unions-Fraktionschef Hermann Gröhe (CDU) der Rheinischen Post. "Wer die Solidarität der Gemeinschaft zur Sicherung seiner Lebenshaltungskosten in Anspruch nimmt, für den gibt es auch die Verpflichtung zur Mitwirkung", sagte der für Arbeitsmarktpolitik zuständige Fraktionsvize. "Mitwirkungspflichten ohne Sanktionen machen keinen Sinn."

Heil hatte eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze in Aussicht gestellt und eine Prüfung der Sanktionen angekündigt. "Ich schaue mir das an, was wir bei den Grundsicherungssätzen tun können", hatte er der Wochenzeitung Die Zeit gesagt. Der SPD-Politiker hatte zudem erklärt, prüfen zu wollen, "welche Sanktionen noch sinnvoll sind".

