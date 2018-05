Union und SPD diskutieren 'Roboterrevolution'

MURNAU (dpa-AFX) - Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD wollen sich zum Abschluss ihrer Klausurtagung in Bayern mit den Chancen und Risiken durch den verstärkten Einsatz von Robotern in der Arbeitswelt auseinandersetzen. In Murnau wird dazu der Robotikforscher Sami Haddadin von der Technischen Universität München referieren, er hat sich besonders mit den Möglichkeiten im Bereich der Pflege alter und behinderter Menschen auseinandergesetzt. Bei der Klausurtagung soll auch ein neuer Roboter präsentiert werden. Im Zuge der Entwicklung von Robotern und künstlicher Intelligenz können viele Arbeitsplätze wegfallen, etwa auch durch selbstfahrende Lastwagen.

Mit Blick auf die Krisen im Nahen Osten und die Flüchtlingsbewegungen nach Europa soll zudem mit Jordaniens Außenminister Ayman Safadi diskutiert werden. Unter Leitung der Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU/CSU) und Andrea Nahles (SPD) sowie von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt war zum Auftakt am Montag der Weg bereitet worden für eine Wohnungsbauoffensive und Maßnahmen zur Begrenzung der steigenden Mieten.

Die Bundestagsfraktionen sind ein entscheidendes Machtzentrum der großen Koalition. Ihre Chefs müssen die Mehrheiten im Parlament organisieren, um Projekte und Gesetzesvorschläge der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) umzusetzen. "Wir sind der Motor der Koalition", betonte Nahles./ir/had/DP/he