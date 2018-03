Unternehmensstimmung im Euroraum trübt sich weiter ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im März zum zweiten Mal in Folge und zudem spürbar eingetrübt. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 1,8 Punkte auf 55,3 Zähler, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten einen deutlich geringeren Rückgang auf 56,8 Punkte erwartet. Noch im Januar hatte der Indikator einen Höchststand seit rund elfeinhalb Jahren erreicht. Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor war die aktuelle Stimmung schlechter./bgf/jkr/jha/