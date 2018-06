Updates zu Allianz, Osram, ProSiebenSat.1, Vonovia und Commerzbank

UBS senkt Osram auf 'Neutral' und Ziel auf 38 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat OSRAM nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 38 Euro gesenkt. Die Kappung der Unternehmensziele sei nur zum Teil zu erwarten gewesen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei der Lichttechnik-Spezialist mit Herausforderungen in der Autoindustrie und im Mobilfunkbereich konfrontiert. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen. Die langfristigen Trends, auf die Osram ausgerichtet sei, blieben aber attraktiv. Dazu zähle etwa die LED-Nutzung.

JPMorgan hebt Allianz SE auf 'Overweight' - Kursziel bestätigt

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie (Allianz) nach den Verlusten der vergangenen Wochen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel bleibe bei 217 Euro, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei davon überzeugt, dass die aktuelle Bewertung zu gering sei. Der Mix aus dem Kurspotenzial von 25 Prozent und einem geringen Risiko von Verlusten sei sehr attraktiv. Zudem habe die Allianz bei einer Investorenveranstaltung am Donnerstag betont, dass derzeit keine große Übernahme anstehe. Damit dürfte erst einmal ein Grund für die Schwäche der Aktie in den vergangenen Wochen beseitigt sein./zb

Morgan Stanley senkt RTL auf 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat RTL von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 75,60 auf 56,00 Euro gesenkt. Europäische Fernsehsender beurteuile er nun negativ, schrieb Analyst Omar Sheikh in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Wie die Entwicklung in den USA zeige, nähmen die Abonnements für Video-On-Demand (Video auf Nachfrage) und die Verkäufe von Videoinhalten über das Internet (OTT) zu. Dies belaste die Geschäfte mit herkömmlichen TV-Angeboten zu festen Zeiten (lineares Fernsehen) und die Werbeeinnahmen und mache sich inzwischen auch in Europa bemerkbar.

Morgan Stanley senkt ProSiebenSat.1 auf 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 21 Euro gesenkt. Europäische Fernsehsender beurteile er nun negativ, schrieb Analyst Omar Sheikh in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Wie die Entwicklung in den USA zeige, nähmen die Abonnements für Video-On-Demand (Video auf Nachfrage) und die Verkäufe von Videoinhalten über das Internet (OTT) zu. Dies belaste die Geschäfte mit herkömmlichen TV-Angeboten zu festen Zeiten (lineares Fernsehen) und die Werbeeinnahmen und mache sich inzwischen auch in Europa bemerkbar.

Jefferies senkt Gea Group auf 'Hold' - Ziel runter auf 32 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Gea Group (GEA) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 32 Euro gekappt. Er sei zwar nach wie vor davon überzeugt, dass sich die Geschäfte des Anlagenbauers wieder besser entwickeln werden, werde aber bezüglich des Zeitplans vorsichtiger, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein schwacher Markt für Molkereiprodukte, Gegenwind von den Währungen und hohe Kosten hätten zur Senkung seiner Prognosen geführt. Solange kein neues Management einberufen sei, könnte es für die Papiere weiter abwärts gehen.

Deutsche Bank hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel 94,50 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Fraport von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 94,50 Euro belassen. Die Prognose des Flughafenbetreibers für das diesjährige Verkehrswachstum hält Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie für zu niedrig.

Jefferies senkt Walgreens Boots Alliance auf 'Hold'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Walgreens Boots Alliance von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 65 US-Dollar gesenkt. Die Übernahme der Online-Apotheke PillPack durch Amazon habe das Überangebot im Apothekensegment noch erhöht, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die operative Gewinnentwicklung dürfte schwierg bleiben, auch wenn die angekündigten Aktienrückkäufe den Gewinn je Aktie stützen sollten.

Bernstein senkt Diageo auf 'Market-Perform' - Ziel hoch

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 2750 auf 2825 Pence angehoben. Inzwischen würden die Aktien des Spirituosenherstellers mit einem moderaten Aufschlag zur Branche gehandelt, begründete Analyst Trevor Stirling die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere den um drei Monate nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Vonovia auf 51 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er berücksichtige nun die Übernahmen von Buwog und Viktoria Park bei der Bewertung der Aktien der Immobiliengesellschaft, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Morgan Stanley senkt Ziel für Commerzbank - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Commerzbank vor den Quartalszahlen aus der Bankenbranche von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Sie rechne mit einem erneut gedämpft ausgefallenen zweiten Jahresviertel, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Freitag vorliegenden Studie. UBS und Credit Suisse zählt sie zu ihren bevorzugten Werten, während bei der Deutschen Bank ungeachtet der zuletzt schwächeren Kursentwicklung kurzfristige Treiber fehlten. Bei der Commerzbank habe sie ihr Kursziel an die neuen Gewinnprognosen angepasst.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he