Updates zu adidas, Bayer, BMW, E.ON, HeidelbergCement und Cancom,

RBC Capital hebt Eon auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 10,25 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Eon (EON SE) von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 10,00 auf 10,25 Euro angehoben. Die Aufspaltung von Innogy durch die beiden Versorger Eon und RWE befürworte er, denn die Strategie von Eon werde dadurch klarer, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach 2020 werde sich die Transaktion gewinnsteigernd auswirken. Die Eon-Aktien seien attraktiv bewertet.

CFRA hebt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel hoch auf 83 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat HeidelbergCement nach Zahlen für 2017 von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 83 Euro angehoben. Der Zementkonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Synergie-Effekte lägen über Plan.

Warburg senkt RIB Software nach Kapitalerhöhung auf 'Sell'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software (RIB Software SE) nach einer Kapitalerhöhung von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 32 auf 22 Euro gekappt. Der Schritt und seine Begründung - Investitionen in Managed Services Provider (MSPs), die Cloud-Infrastruktur für andere Unternehmen über das Internet einrichten und verwalten - würfen Fragen auf, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen der Investoren etwa an das Gemeinschaftsunternehmen mit Flex oder die Kooperation mit Microsoft dürften zu euphorisch gewesen sein.

Warburg Research senkt Cancom auf 'Hold' - Ziel hoch auf 77 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom (CANCOM SE) nach Erreichen des Kursziels von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde nun von 69 auf 77 Euro angehoben, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie von Analyst Andreas Wolf hervorgeht.

Kepler Cheuvreux hebt 1&1 Drillisch auf 'Buy' - Ziel runter

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat 1&1 Drillisch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 71 Euro gesenkt. Zwar werde der freie Barmittelfluss (FCF) des Mobilfunkanbieters 2018 wohl unter einer neuen Hardware-Strategie leiden, aber Drillisch könne damit eine neue Kundengruppe erschließen und weitere Marktanteile gewinnen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Independent Research hebt Adidas-Ziel auf 211 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für adidas nach dem Start der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms von 193 auf 211 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analystin Laura Cherdron laut einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Halten". Sie sieht den anhaltenden Ausbau der Marktanteile in wichtigen Märkten des Sportartikelherstellers wie Nordamerika und China positiv, die schwache Entwicklung der US-Marke Reebok aber kritisch.

Commerzbank senkt Ziel für Bayer auf 111 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Bayer von 124 auf 111 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Pharma-Sparte werde weiterhin von Themen beeinflusst, die schon 2017 belastet hätten, während das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten sich noch immer den veränderten Rahmenbedingungen auf dem US-Markt anpasse, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachteilige Wechselkurse dürften zudem den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) in allen Geschäftsbereichen des Pharma- und Agrochemieherstellers belasten.

Barclays hebt Ziel für BMW auf 114 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW von 110 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autobauer halte, was er verspreche, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar fehlten größere Kurstreiber, doch rechtfertigten die anhaltend gute Geschäftsentwicklung in Verbindung mit sinkenden Diesel-Risiken eine höhere Aktienbewertung. 2018 werde ein spannendes Jahr mit Blick auf die Modelle der Münchener.

Barclays hebt Ziel für Linde z.U.e. auf 176 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Linde z.U.e. von 172 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktien des Gasekonzerns wieder attraktiv, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar seien mit Blick auf die geplante Fusion mit dem Konkurrenten Praxair gewisse Sorgen etwa wegen der Kartellbehörden berechtigt, doch rechne er weiter mit einem Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr.

Deutsche Bank hebt Ziel für Munich Re auf 198 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach den Quartalsberichten der Rückversicherer von 188 auf 198 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Münchener hätten ein ambitioniertes Ziel für das Jahr 2020 ausgegeben, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er sei für die Rückversicherer grundsätzlich positiv eingestellt mit Blick auf die Preise und die Konsolidierung.

