Vectron Systems AG: Fokussierung auf die Kernmarke

DGAP-Media / 28.05.2018 / 16:51





Die Fokussierung auf die Kernmarke Vectron erleichtert die Etablierung des Unternehmens als Fullsize-Systemlösungsanbieter. "Vectron ist eine international etablierte und respektierte Marke. Basierend auf dem neuen Corporate Design fassen wir ab sofort alle bisherigen Hardware-Marken unter dem Markendach Vectron und alle bisherigen Cloud-Services unter dem Markendach Vectron Cloud zusammen. Diese Fokussierung wird die Markenwahrnehmung in der digitalen Transformation stärken und eine stringente Orientierung gewährleisten", Oliver Kaltner, CEO Vectron Systems AG.



Dass die technischen Plattformen ebenfalls zu einer zusammengefasst werden, reduziert Komplexität und ermöglicht Vectron beschleunigte Neu- und Weiterentwicklungen. Die einzelnen Dienste werden als Module aufgesetzt, die von den Kunden individuell und passgenau zusammengesetzt werden können. Aktuell werden bereits Cloud-Services in den Bereichen Realtime-Reporting, Analyse, Online-Reservierung und -Bestellung, Kunden- und Gutscheinkarten mit automatischer Verwaltung sowie diverse Kundenbindungs-Module angeboten.



Daneben wird es spezielle Client-Lösungen geben. Die erste wird unter dem Markennamen GetHappy derzeit bereits umgesetzt. Dabei handelt es sich um eine auf Coca-Cola ausgerichtete, angepasste Client-Lösung mit einer Auswahl an kommerziell und endverbraucherrelevanten Services aus der Vectron Cloud. Weitere Partnerschaften sind als Whitelabel-Lösungen in Planung.

Über Vectron

Mit über 200.000 Installationen in mehr als 30 Ländern ist die börsengelistete Vectron Systems AG aus Münster einer der führenden europäischen Hersteller von Kassensystemen, Kassensoftware und Cloud-Services. Der Fullsize-Systemlösungsanbieter ist Marktführer in den Bereichen Gastronomie und Bäckerei im deutschsprachigen Raum sowie in Benelux, die flexiblen Lösungen lassen sich aber auch in vielen anderen Branchen einsetzen und bedienen alle wesentlichen Betriebssysteme - Windows, Android , iOS und Linux. Mehrere Hundert Fachhandelspartner in 30 Ländern sowie ein Direct-Sales-Team vertreiben die Produkte. Vectron bietet Kassen-Hardware und Cloud-Services, die sich an den B2B- und B2C-Bereich richten. Die vielseitigen Dienste beinhalten die Analyse, das Verarbeiten und das Reporting von produktbezogenen Transaktionsdaten. Des Weiteren Kundenbindungs-Tools wie digitale Stempel, Coupons und Deals sowie Effizienzwerkzeuge, beispielsweise Tischreservierung und Lieferservice. Alle Cloud-Services sind direkt mit der Kasse verbunden, wodurch diese zum zentralen Data Center wird. Mehr Informationen unter



Zum Download der Pressemitteilung, Fotos und weiteren Informationen:

https://www.vectron-systems.com/de/news-presse/downloads.html



Kontakt:

Daniela Franka Tünte

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0)251 2856-144

fax +49 (0)251 2856-564

www.vectron.de

daniela.tuente@vectron.de Die strategische Neuausrichtung der Vectron Systems AG spiegelt sich fortan auch im Produkt- und Markenportfolio wider. Wie im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2018 vorgestellt, werden die Marken des Unternehmens zusammengelegt. Die Hardware-Marke Duratec wird in die Kernmarke integriert, die Duratec Hardware-Modelle POS S14 und POS S15 II werden ins Vectron Portfolio aufgenommen. Die Online-Dienste, bisher bekannt unter den Markennamen bonVito, myVectron und myDuratec, werden künftig als "Vectron Cloud" geführt. Diese bietet sowohl web- als auch App-basierte Lösungen für alle wesentlichen Betriebssysteme an.Die Fokussierung auf die Kernmarke Vectron erleichtert die Etablierung des Unternehmens als Fullsize-Systemlösungsanbieter. "Vectron ist eine international etablierte und respektierte Marke. Basierend auf dem neuen Corporate Design fassen wir ab sofort alle bisherigen Hardware-Marken unter dem Markendach Vectron und alle bisherigen Cloud-Services unter dem Markendach Vectron Cloud zusammen. Diese Fokussierung wird die Markenwahrnehmung in der digitalen Transformation stärken und eine stringente Orientierung gewährleisten", Oliver Kaltner, CEO Vectron Systems AG.Dass die technischen Plattformen ebenfalls zu einer zusammengefasst werden, reduziert Komplexität und ermöglicht Vectron beschleunigte Neu- und Weiterentwicklungen. Die einzelnen Dienste werden als Module aufgesetzt, die von den Kunden individuell und passgenau zusammengesetzt werden können. Aktuell werden bereits Cloud-Services in den Bereichen Realtime-Reporting, Analyse, Online-Reservierung und -Bestellung, Kunden- und Gutscheinkarten mit automatischer Verwaltung sowie diverse Kundenbindungs-Module angeboten.Daneben wird es spezielle Client-Lösungen geben. Die erste wird unter dem Markennamen GetHappy derzeit bereits umgesetzt. Dabei handelt es sich um eine auf Coca-Cola ausgerichtete, angepasste Client-Lösung mit einer Auswahl an kommerziell und endverbraucherrelevanten Services aus der Vectron Cloud. Weitere Partnerschaften sind als Whitelabel-Lösungen in Planung.Mit über 200.000 Installationen in mehr als 30 Ländern ist die börsengelistete Vectron Systems AG aus Münster einer der führenden europäischen Hersteller von Kassensystemen, Kassensoftware und Cloud-Services. Der Fullsize-Systemlösungsanbieter ist Marktführer in den Bereichen Gastronomie und Bäckerei im deutschsprachigen Raum sowie in Benelux, die flexiblen Lösungen lassen sich aber auch in vielen anderen Branchen einsetzen und bedienen alle wesentlichen Betriebssysteme - Windows, Android , iOS und Linux. Mehrere Hundert Fachhandelspartner in 30 Ländern sowie ein Direct-Sales-Team vertreiben die Produkte. Vectron bietet Kassen-Hardware und Cloud-Services, die sich an den B2B- und B2C-Bereich richten. Die vielseitigen Dienste beinhalten die Analyse, das Verarbeiten und das Reporting von produktbezogenen Transaktionsdaten. Des Weiteren Kundenbindungs-Tools wie digitale Stempel, Coupons und Deals sowie Effizienzwerkzeuge, beispielsweise Tischreservierung und Lieferservice. Alle Cloud-Services sind direkt mit der Kasse verbunden, wodurch diese zum zentralen Data Center wird. Mehr Informationen unter www.vectron.de Zum Download der Pressemitteilung, Fotos und weiteren Informationen:Daniela Franka TünteVectron Systems AGWilly-Brandt-Weg 4148155 Münster, Germanyphone +49 (0)251 2856-144fax +49 (0)251 2856-564www.vectron.dedaniela.tuente@vectron.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Vectron Systems AG

Schlagwort(e): Unternehmen



28.05.2018 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de