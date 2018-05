Verbraucher nehmen immer höhere Kredite auf (FOTO)

München (ots) -

Verbraucher leihen sich im Schnitt 12.095 Euro zu 3,37 Prozen eff. p. a.

Ratenkreditzinsen bei CHECK24 um 36 Prozent niedriger als im Bundesdurchschnitt

Verbraucher nehmen immer höhere Kredite auf. Während sie 2015 im Schnitt Ratenkredite über 11.298 Euro abgeschlossen haben, lag die durchschnittliche Kreditsumme 2017 bei 12.030 Euro und damit sechs Prozent höher. Auch 2018 ist dieser Trend erkennbar: Bisher liehen sich CHECK24-Kunden in diesem Jahr 12.095 Euro von der Bank.*) "Die Reallöhne in Deutschland sind in den vergangenen Jahren gestiegen", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Dadurch hat sich die Bonität der Verbraucher verbessert und Banken bewilligen höhere Kreditsummen."

Der jährliche Effektivzins bei über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkrediten lag 2015 bei 3,89 Prozent, 2018 beträgt er bislang sogar nur 3,37 Prozent. Das historisch niedrige Zinsniveau macht eine Umschuldung bestehender Ratenkredite besonders attraktiv. Bei Umschuldungskrediten ist die Summe generell höher als bei reinen Konsumentenkrediten, auch das führt zu einem Anstieg der durchschnittlichen Kreditsumme.

Kreditzinsen bei CHECK24 um 36 Prozent niedriger als im Bundesdurchschnitt

CHECK24-Kunden erhielten im vergangenen Jahr um 36 Prozent günstigere Ratenkredite als Verbraucher im Bundesdurchschnitt.**) "Ein online abgeschlossener, volldigitaler Kredit bedeutet weniger Aufwand für die Bank", sagt Nau. "Diesen Kostenvorteil geben wir an unsere Kunden weiter."

Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 Kreditexperten

Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.

*)CHECK24-Zinsen und durchschnittliche Kreditsummen basieren auf allen Kreditabschlüssen seit 2015, ungeachtet des Verwendungszwecks, der Laufzeit oder eines Merkmals aufseiten des Kreditnehmers.

**)weitere Informationen zur Zinsentwicklung bei CHECK24 im Vergleich zu den Bundesbankzinsen in der Pressemeldung unter: http://ots.de/SgF6Ff; [27. März 2018]

