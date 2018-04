Verdi kündigt in Tarifstreit im öffentlichen Dienst weitere Aktionen an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im laufenden Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes weitere Aktionen angekündigt. Am Sonntag werde bekanntgegeben, "wo es in der nächsten Woche Aktionen gibt", sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann am Freitag dem Radiosender rbb. Schwerpunkt werde diesmal Brandenburg sein, aber "auch in Berlin wird es Aktionen geben." Verdi hatte im März zu Warnstreiks aufgerufen. Schwerpunkte waren Nordrhein-Westfalen und Hamburg.

Er hoffe, dass die Arbeitgeber jetzt ein verhandlungsfähiges Angebot vorlege, sagte Splanemann. Das Ziel sei eine Lösung am Verhandlungstisch.

Die Verhandlungen für die 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen sollen am 15. und 16. April in dritter Runde fortgesetzt werden. Die Gewerkschaften fordern ein Gehaltsplus von 6 Prozent, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr. In den ersten beiden Runden hatten die Arbeitgeber kein Angebot gemacht.

