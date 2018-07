WOCHENENDÜBERBLICK - 07. und 08. Juli 2018 -2

Die Deutsche Bahn will als Konsequenz aus dem Zugunglück von Aichach hunderte alte Stellwerke mit elektronischen Warnanlagen nachrüsten. Wie der Spiegel am Samstag berichtete, soll die Technik helfen, falsche Weichenstellungen zu vermeiden und Zugkollisionen in Bahnhöfen zu verhindern. Eine Bahn-Sprecherin bestätigte den Bericht, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.

Französische Containerschiff-Reederei zieht sich aus Iran-Geschäft zurück

Die weltweit drittgrößte Containerschiff-Reederei, das französische Unternehmen CMA-CGM, zieht sich aus dem Iran-Geschäft zurück. Firmenchef Rodolphe Saadé begründete dies mit den von den USA beschlossenen Strafmaßnahmen gegen Unternehmen, die Handel mit dem Iran treiben oder dort investieren.

IPO/Sonos meldet Börsengang an der Nasdaq an

Der kalifornische Lautsprecherhersteller Sonos hat bei der US-Börsenaufsicht seine Pläne für einen Börsengang eingereicht. Zugleich veröffentlichte das Unternehmen Geschäftszahlen, die zeigen, dass Sonos im laufenden Jahr wohl die Umsatzschwelle von 1 Milliarde US-Dollar erreichen wird. Die eigenen Produkte seien nun in fast 7 Millionen Haushalten aufgestellt.

Twitter sperrte 70 Millionen dubioser Nutzerkonten in zwei Monaten

Im Kampf gegen die Verbreitung von Falschinformationen hat der Kurzbotschaftendienst Twitter alleine im Mai und Juni einem Bericht zufolge mehr als 70 Millionen dubiose Nutzerkonten gesperrt. "Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist nicht viel wert, wenn Menschen sich nicht sicher fühlen", sagte Del Harvey, Twitters Vize-Chef für Sicherheit, der US-Tageszeitung The Washington Post.

United Airlines bucht Wertberichtigung von 105 Millionen Dollar

Der US-Fluggesellschaft United Continental verhagelt ein Luftfahrtabkommen zwischen den USA und Brasilien das zweite Quartal. Da die Verbindungen zwischen den beiden Ländern nun weniger werthaltig seien, müsse eine Wertberichtigung von 105 Millionen US-Dollar gebucht werden, teilte die Airline mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2018 11:37 ET (15:37 GMT)