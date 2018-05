WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. Juni 2018

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag,

den 7. Juni:

FREITAG, DEN 25. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 04/18

10:00 D: Bayer Hauptversammlung, Bonn

10:00 D: TLG Immobilien Hauptversammlung, Berlin

13:30 D: Deutsche Telekom Kapitalmarkttag 2018 (Ende)

14:00 F: Safran Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 D: Auftragseingangsindex Bauhauptgewerbe 03/18

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 05/18

10:30 GB: BIP Q1/18 (endgültig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/18

15:20 USA: Rede von Fed-Chef Powell anläßlich der Feierlichkeiten zum

350. Geburtstatag der Riksbank in Stockholm sowie Rede des

Bundesbank-Chefs Weidmann um 21.20 h

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/18 (endgültig)

17:45 USA: Reden von Dalles-Fed Präsident Kaplan, Atlanta-Fed Präsident Bostic

und Chicago-Fed Präsident Evans in Dallas

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: DBRS Ratingergebnis für Europäische Union, Zypern

EU: Moody's Ratingergebnis für Österreich

EU: S&P Ratingergebnis Südafrika

SONSTIGE TERMINE

09:15 D: Pk Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) zur

Jahreshauptversammlung, Berlin

+ Fachtagung mit EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger

10:00 EU: Treffen der EU-Finanzminister

EU: Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung

Am 25. Mai ist Stichtag. Dann tritt offiziell die europaweit

geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Sie sieht eine

Reihe von Auflagen vor, die auch kleinste Unternehmen im Umgang mit

persönlichen Daten befolgen müssen.

12.30 Uhr: Pressekonferenz des Europäischen Datenschutzausschusses

in Brüssel. Der Europäische Datenschutzausschuss wird mit

Inkrafttreten der DSGVO gegründet.

D: Abschluss 14. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft

zum Thema «#Gesundheit2018 - Schöne neue Welt?", Rostock

RU: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg "SPIEF" (bis 26.05.)

USA: Verkürzter Handel am US-Anleihenmarkt (bis 20.00 Uhr)

MONTAG, DEN 28. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 D: Sixt Leasing Q1-Zahlen

14:00 NL: ASM International Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 I: Erzeugerpreise 04/18

SONSTIGE TERMINE

10:00 CH: WTO-Streitschlichtungsausschuss u.a. zu Airbus-Subventionen

11:00 D: Pk Deutsche Bahn und Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zu

neuen Angeboten für Fernverkehrskunden der Bahn

Es geht unter anderem um ein City-Ticket.

11:45 B: EU-Kommission präsentiert Pläne zu möglichen Verboten von

Einmalprodukten aus Plastik

D: Weltwirtschafts-Symposium 20118 - Global Economic Symposium (GES)

2018 (bis 29.05.) Berlin

Organisatoren sind das Institut für Weltwirtschaft an der

Universität Kiel, die Deutsche Zentralbibliothek für

Wirtschaftswissenschaften und das Ministerium für Wissenschaft,

Wirtschaft und Verkehr Schleswig-Holstein.

EU: Außenministertreffen, Brüssel

HINWEIS

USA / GB: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 29. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 D: Rocket Internet Q1-Zahlen (10.00 h Call)

10:00 D: SGL Hauptversammlung, Wiesbaden

10:00 D: Fraport Hauptversammlung, Frankfurt

10:30 D: Bankhaus Metzler Jahres-Pk, Frankfurt

22:00 USA: Salesforce.com Q1-Zahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZHEITANGABE

D: STS Group voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist und

Bekanntgabe Ausgabepreis

D: Sixt Q1-Zahlen (10.30 h Call)

L: Aroundtown Q1-Zahlen

USA: Deutsche Bank Global Financial Services Investor Conference u.a.

mit JPMorgan Chase (14:35 h), Morgan Stanley (16.10 h)

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Arbeitslosenquote 04/18

08:45 F: Verbrauchervertrauen 05/18

10:00 EU: Geldmenge M3 04/18

10:00 I: Verbrauchervertrauen 05/18

15:00 USA: Case-Shiller-Index 03/18

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/18

SONSTIGE TERMINE

08:45 D: "Frankfurt Finance Summit 2018" u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg

Kukies, Bafin-Präsident Felix Hufeld und EZB-Direktoriumsmitglied

Yves Mersch, Frankfurt

10:30 D: Pk Allianz "Konjunkturausblick 2018/2019" mit dem Chefvolkswirt des

Versicherungskonzerns, Michael Heise, Frankfurt

11:00 D: Festakt 20 Jahre Bundesnetzagentur mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

F: OECD-Forum (bis 31.05.) Thema: "What Brings Us Together", Paris

17:30 D: CFS Colloquium Series 2018 "Current Challenges in European Financial

Markets" mit Sabine Lautenschläger zum Thema "Monetary policy - End

of (hi)story?", Frankfurt

MITTWOCH, DEN 30. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 A: Strabag Q1-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 A: EVN Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Nokia Hauptversammlung, Espoo

08:00 S: SAS Q1-Zahlen

08:00 D: Brain Halbjahreszahlen

10:00 D: Deutsche Börse Investor Day 2018, London

10:00 D: Ströer Hauptversammlung, Köln

10:00 D: Wacker Neuson Hauptversammlung, München

10:00 D: Nemetschek Hauptversammlung, München

10:00 D: Adler Real Estate Hauptversammlung, Berlin

10:00 D: Software Hauptversammlung, Darmstadt

10:30 D: Leifheit Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 D: Tom Tailor Hauptversammlung, Hamburg

13:00 D: Stratec Hauptversammlung, Pforzheim

14:00 USA: Ebay Hauptversammlung

15:00 GB: RBS Group Hauptversammlung, Edinburgh

16:30 USA: Exxon Mobil Hauptversammlung

17:00 USA: Walmart Hauptversammlung

17:00 USA: Chevron Hauptversammlung

20:00 USA: Twitter Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

D: DIW-Konjunkturbarometer

F: OECD-Wirtschaftsausblick

01:50 J: Einzelhandelsumsatz 04/18

08:45 F: Konsumausgaben 04/18

08:45 F: BIP Q1/18 (vorläufig)

09:00 D: Verbraucherpreise Sachen 05/18

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 04/18

09:00 E: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

09:00 A: BIP Q1/18 (endgültig)

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 05/18

10:00 PL: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

10:00 PL: BIP Q1/18 (endgültig)

10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen und

Bayern 05/18

10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/18

10:30 PL: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

10:30 F: OECD stellt halbjährlichen Wirtschaftsausblick vor

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 05/18

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 05/18 (endgültig)

12:00 P: Industrieproduktion 04/18

12:00 P: BIP Q1/18 (endgültig)

14:00 D: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/18 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/18 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/18 (2. Veröffentlichung)

15:00 F: OECD-Ministertreffen zum Thema "Refounding Multilateralism" mit

Eröffnungsrede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron

(bis 31.05.)

15:00 B: BIP Q1/18 (endgültig)

20:00 USA: Fed Beige Book

DONNERSTAG, DEN 31. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: LPKF Hauptversammlung, Hannover

14:30 USA: Ciena Q2-Zahlen

20:00 USA: Facebook Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

L: Senvion Hauptversammlung

D: Encavis Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 05/18

01:50 J: Industrieproduktion 04/18 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/18

07:00 J: Wohnungsbaubeginne 04/18

07:45 CH: Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1/18

08:45 F: Erzeugerpreise 04/18

08:45 F: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

09:00 E: BIP Q1/18 (endgültig)

10:00 E: Leistungsbilanz 03/18

10:00 I: Arbeitslosenquote 04/18 (vorläufig)

11:00 EU: Arbeitslosenquote 04/18

11:00 EU: Verbraucherpreise 05/18

11:00 I: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/18

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Chicago PMI 05/18

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/18

SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn ASCO-Konferenz 2018 (bis 5.6.2018), Chicago

HINWEIS

A: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 1. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: STS Group voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard

GB: Zeal Network Hauptversammlung, London

USA: Kfz-Absatz 05/18

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18

09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18

09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18 (endgültig)

09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18 (endgültig)

10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18 (endgültig)

10:00 I: BIP Q1/18 (endgültig)

10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/18

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 04/18

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/18

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland

EU: Moody's Ratingergebnis Ungarn

EU: Fitch Ratingergebnis Belgien, Bulgarien, Portugal

SONSTIGE TERMINE

USA: ASCO-Konferenz 2018 (bis 5.6.2018), Chicago

MONTAG, DEN 4. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: S&T Hauptversammlung

17:00 USA: UnitedHealth Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 E: Arbeitslosenzahlen 05/18

10:30 EU: Sentix-Investorenvertrauen 06/18

11:00 GR: BIP Q1/18 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/18

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/18 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

USA: Roche Analyst Event at ASCO 2018, Chicago

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 08.06.), San Jose

DIENSTAG, DEN 5. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Nordex Hauptversammlung, Rostock

10:00 D: HelloFresh Hauptversammlung, Berlin

10:00 D: Baywa Hauptversammlung, München

11:00 D: Jenoptik Hauptversammlung, Weimar

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Deutsche Börse überprüft Zusammensetzung ihrer Aktienindizes

D: Daimler Capital Markets Day (Tag 1)

D: Zalando Capital Markets Day

D: Vonovia Capital Markets Day

D: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 05/18

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 J: Nikkei PMI Dienste 05/18

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/18

09:15 E: PMI Dienste 05/18

09:45 I: PMI Dienste 05/18 (endgültig)

09:55 D: PMI Dienste 05/18 (endgültig)

10:00 EU: PMI Dienste 05/18 (endgültig)

10:30 GB: PMI Dienste 05/18

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 04/18

15:45 USA: PMI Dienste 05/18 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 05/18

SONSTIGE TERMINE

09:15 D: DZ-Bank-Kapitalmarktkonferenz u.a. mit DIW-Präsident Marcel

Fratzscher, Frankfurt

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahrensprozess nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil

Holding SE, Hannover

10:30 D: RAG-Stiftung Jahres-Pk, Essen

D: Bundesgerichtshof will seine Entscheidung zu Zinscap-Prämien

verkünden. Der Kläger ist ein Verbraucherschutzverein. Er macht die

Unwirksamkeit von Klauseln geltend, die die beklagte Bank in

Vertragsformularen für Darlehen mit einem variablen Zinssatz

gegenüber ihren Kunden verwendet

USA: ASCO-Konferenz 2018 (bis 5.6.2018), Chicago

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 08.06.), San Jose

MITTWOCH, DEN 6. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: ARAG Holding Bilanz-Pk, Düsseldorf

10:00 D: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 04/18

10:00 D: Cewe Stiftung Hauptversammlung, Oldenburg

10:00 D: Delivery Hero Hauptversammlung, Berlin

10:00 D: Vapiano Hauptversammlung, Bonn

10:00 D: Kuka Hauptversammlung, Augsburg

10:00 D: Uniper Hauptversammlung, Essen

10:00 D: Süss Microtec Hauptversammlung, München

10:00 D: PNE Wind Hauptversammlung, Cuxhaven

10:00 D: Rhön-Klinikum Hauptversammlung, Bad Neustadt

11:00 D: WCM Hauptversammlung, Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Daimler Capital Markets Day (Tag 2)

D: Deutsche Bank German, Swiss & Austrian Conference in Berlin u.a.

mit FMC, ProSiebenSat.1, Lanxess, Deutsche Wohnung etc. (Tag 1)

GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 05/18

USA: Alphabet Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 E: Industrieproduktion 04/18

14:30 USA: Produktivität Q1/18 (endgültig)

14:30 USA: Handelsbilanz 04/18

SONSTIGE TERMINE

D: Start-up-Konferenz NOAH Berlin 2018

10:05 h Springer-Chef Mathias Döpfner

10:15 h Bühnen-Interview des Uber-Chefs Dara Khosrowshahi

10:50 h BlaBlaCar-Mitgründer und Chef Nicolas Brusson

12:40 h Volocopter-Chef Florian Reuter

15:00 h AUTO1-Mitgründer Hakan Koc

17:05 h Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer

10:30 D: Bundesgerichtshof verhandelt über Revision eines Angeklagten in der

Strafsache Bankhaus Sal. Oppenheim

11:00 D: Jahres-Pk Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (Dehoga)

mit Dehoga-Präsident Guido Zöllick und Hauptgeschäftsführerin Ingrid

Hartges, Berlin

11:00 D: Altours-Pk Winter 2018/19

Das Reiseunternehmen präsentiert sein Programm für den Winter

2018/19 und informiert über die aktuellen Geschäftszahlen.

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 08.06.), San Jose

DONNERSTAG, DEN 7. JUNI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 D: Schaltbau Hauptversammlung, München

13:30 D: Geratherm Medical Hauptversammlung, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Deutsche Bank German, Swiss & Austrian Conference in Berlin u.a.

mit Thyssenkrupp, Deutsche Börse, Jenoptik etc. (Tag 2)

D: Fresenius Capital Markets Day

D: Weleda Jahreszahlen

E: Telefonica Hauptversammlung

USA: Netflix Hauptversammlung

USA: Broadcom Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NL: Verbraucherpreise 05/18

07:00 J: Frühindikatoren 04/18 (vorläufig9

08:00 D: Auftragseingang Industrie 04/18

08:45 F: Handelsbilanz 04/18

10:00 I: Einzelhandelsumsatz 04/18

11:00 EU: BIP Q1/18 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/18

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Verkündungstermin beim Prozesses gegen die Porsche AG um die

Urheberrechte an den Modellen 356 und 911. Die Klägerin Ingrid Steineck, Tochter des langjähriger Leiters der

Porsche-Karosseriekonstruktion (Chefdesigner), Erwin Komenda,

fordert einen Fairnessausgleich für die Verdienste ihres Vaters. Das

Gericht verkündet nun, ob die Klage abgewiesen wird oder das

Verfahren in die Beweisaufnahme geht.

09:30 D: Bankentag der "Börsen-Zeitung" u.a. mit Frank Strauß (Deutsche

Bank), Helmut Schleweis (DSGV-Präsident) und Bernd Geilen (ING-Diba)

10:00 D: Konferenz "Technology. Managing the Future" der European School of

Management and Technology (ESMT). Mit Bundeswirtschaftsminister

Peter Altmaier (CDU), Dieter Zetsche (Daimler), Carsten Spohr

(Lufthansa Group) u.a., Berlin

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 08.06.), San Jose

