Walmart kauft 77 Prozent an indischer Flipkart für 16 Mrd Dollar

Von Sarah Nassauer und Corinne Abrams

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Walmart übernimmt das größte E-Commerce-Unternehmen Indiens. Wie der Konzern mitteilte, kauft er einen Anteil von 77 Prozent an Flipkart für 16 Milliarden US-Dollar. Die größte Akquisition der Firmengeschichte soll auch dazu beitragen, im Wettbewerb mit Amazon einen Vorteil zu erlangen.

"Es hat die Größe, es hat das Wachstum, und es hat ein großartiges Management-Team", sagte Judith McKenna, CEO von Walmart International. Im Geschäftsjahr per Ende März lag der Umsatz von Flipkart bei 4,6 Milliarden Dollar.

Unter den Verkäufern ist der "Vision"-Fonds des japanischen Technologiekonzerns Softbank. Dessen Gründer und CEO Masayoshi Son sagte, dass das Investment des Fonds in Flipkart nach der Transaktion 4 Milliarden Dollar wert sein werde. Eingestiegen war der Fonds mit 2,5 Milliarden.

Andere Flipkart-Investoren werden Anteile an dem Unternehmen behalten, so Walmart. Darunter seien Flipkart-Mitgründer Binny Bansal, der chinesische Tencent-Konzern sowie Tiger Global Management LLC und Microsoft. Google habe überlegt, sich dem Investment von Walmart anzuschließen, sagten informierte Personen.

Die Transaktion dürfte das Jahresergebnis je Aktie von Walmart nach dem für das zweite Geschäftsquartal vorgesehenen Abschluss mit 25 bis 30 Cent belasten, so der Konzern. Im kommenden Geschäftsjahr dürfte sie die Ergebnisse laut Walmart um etwa 60 Cent je Aktie niedriger ausfallen lassen, wenn der Konzern investiert, um den Umsatz von Flipkart zu steigern. Walmarts Investment in Flipkart umfasst 2 Milliarden Dollar an neuem Eigenkapital.

Dass Flipkart nicht profitabel ist, stört das Walmart-Management nicht. Man sei bereit, zunächst Verluste in Kauf zu nehmen, sagte McKenna. Indien sei ein Wachstumsmarkt, in dem Amazon und andere globale E-Commerce-Konzerne noch keinen Vorsprung hätten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2018 07:37 ET (11:37 GMT)