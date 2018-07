Waltonchain zeigt sich auf der China Smart Retail Conference und dem Blockchain and Technology Summit als Anführer der Blockchain 3.0-Ära

Das weltweit erste Public Chain- und IoT-Implementierungsprojekt wird erstmalig vorgestellt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 5. Juli 2018 fanden die von Waltonchain organisierte China Smart Retail Konferenz und das Blockchain and Technology Application-Treffen in der Shenzhen Smart Retail Association statt. Das Treffen beinhaltete Vorträge von Branchenführern sowie die offizielle Markteinführung der beiden weltweit ersten Blockchain- und Industrielösungen von Kaltendin Product Centre und Fujian Skynovo IoT Technology.

Bei der ersten Veröffentlichungsankündigung handelte es sich um das WTC-Garment-System, die weltweit erste führende Plattform zur Authentizitätsnachvollziehbarkeit von Bekleidung auf Blockchain-Basis, die von Waltonchain, dem Weltmarktführer für Blockchain und IoT, und Kaltendin Product Centre, Chinas führender Marke für hochwertige Bekleidung, entwickelt wurde. Die Plattform bietet durch intelligente Komplettlösungen für Herstellung, Logistik und Filialleitung nicht nur effizientere Geschäftsabläufe für Textileinzelhändler hochwertiger Waren, sondern bietet Kunden gleichzeitig ein immersives Einkaufserlebnis.

Die darüber hinaus bekanntgegebene Veröffentlichung beschäftigt sich mit der Übernahme von Blockchaintechnologie in der Lebensmittelindustrie , da in der Nahrungsmittelindustrie ebenfalls ein großer Bedarf an durch Blockchain geförderte Dezentralisierung und Rückverfolgbarkeit besteht. Waltonchain tat sich mit Fujian Skynovo IoT Technology zusammen, um gemeinsam WTC-Food einzuführen, die weltweit erste Plattform für die wechselseitige Rückverfolgbarkeit der Echtheit von Lebensmitteln auf Blockchain-Basis. WTC-Food wird Kunden, Unternehmen und Technologie durch eine leistungsstarke und flexible Datenerfassung, Informationsrückverfolgbarkeit und Kreditbilligung gleichermaßen von Nutzen sein. All dies wird zukünftig innerhalb der Lebensmittelindustrie weitläufig beworben werden.

Die beiden Blockchain- und Industrielösungen, die Waltonchain auf dem Treffen präsentierte, kennzeichneten nicht nur die Entschlossenheit des Unternehmens, den Einsatz von Blockchaintechnologien aktiv zu bewerben, sondern veranschaulichten darüber hinaus die schrittweise Erweiterung des "Cisco + Qualcomm"-Anwendungsbereiches des Unternehmens, um zum "Google" der Blockchainindustrie zu werden.

