Weatherford schließt Verkauf des Fracking-Geschäfts in den USA an Schlumberger für 430 Millionen US-Dollar in bar ab

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, neben anderen Dingen, die Erwartungen des Unternehmens im Zusammenhang mit dem geschäftlichen Ausblick, dem Schuldenstand und den Gewinnmargen und werden im Allgemeinen durch Worte wie „glauben", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „vorausblicken", „budgetieren", „beabsichtigen", „Strategie", „Plan", „Leitlinie", „können", „sollen", „werden", „würde", „wird", „wird weiterhin", „wird wahrscheinlich dazu führen" und ähnliche Begriffen gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen des Managements von Weatherford und unterliegen erheblichen Risiken, Mutmaßungen und Unsicherheiten. Falls einer oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Leser werden ebenfalls darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen sind und von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen erheblich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden des Weiteren von den im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2016 zu Ende gegangene Jahr auf Formular 10-K sowie im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q und in anderen, von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren beeinflusst. Wir verpflichten uns nicht, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, außer in dem Maße, in dem es von US-Bundeswertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

„Der Abschluss dieser Transaktion steht stellvertretend für einen weiteren Schritt auf unserem Weg hin zum Aufbau eines soliden und starken Unternehmens und er setzt das bei Weatherford vorhandene Potenzial frei", sagte dazu Mark A. McCollum, Präsident und Chief Executive Officer von Weatherford. „Auch wenn das ursprünglich nicht vorherzusehen war, spült diese Transaktion Barmittel in die Kasse, die es unserem Unternehmen ermöglichen, mit dem Entschuldungsprozess zu beginnen, was in Verbindung mit unseren Umbauplänen zu einer schlankeren Organisation mit weniger Schulden und erheblich größeren Gewinnmargen führen wird. Außerdem eröffnet der Erhalt von 100 Prozent unseres führenden Geschäfts für landgestützte, mehrstufige Bohrlochfertigstellungen ein erhebliches Wachstumspotenzial für Weatherford."

BAAR, Schweiz, 30. Dezember 2017 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) gab heute bekannt, dass es den Verkauf seiner Anlagen in den USA für die Druckförderung und Pump-Down-Perforierung an eine Tochtergesellschaft von Schlumberger Limited für 430 Millionen US-Dollar in bar abgeschlossen hat.

