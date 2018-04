Weltgrößte Fitnessmesse am Start - Branche auf Wachstumskurs

KÖLN (dpa-AFX) - Mit neuen Geräten und Trainingskonzepten geht die weltgrößte Fitnessmesse Fibo am Donnerstag (10.00 Uhr) in Köln an den Start. Fast 1150 Aussteller aus 44 Ländern und mehr als 150 000 Besucher werden erwartet - darunter Trainer, Studiobesitzer, Physiotherapeuten und am Wochenende auch Privatbesucher.

Die Fitness-Branche ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Ende 2017 gab es bundesweit fast 9000 Fitness-Studios und rund 10,6 Millionen Kunden. Bis Sonntag werden Fitnessgeräte, Einrichtungen für Studios oder Sportbekleidung gezeigt. Zum neuen Zubehör gehören Yoga-Matten, die mit Hilfe von Sensoren vor falscher Haltung warnen - oderKraftriegel, bei denen die Proteine aus Insekten kommen./wa/DP/zb