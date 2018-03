Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Syrien

Bielefeld (ots) - Es gibt eine Hölle auf Erden. Sie heißt derzeit Ost-Ghouta. Für die Anderen heißt sie Afrin. Auch Rakka, Itlib, Aleppo und viele weitere Städte und Regionen Syriens stehen für einen Krieg, bei dem die letzten Funken Menschlichkeit mit jedem Tag weiter verlöschen. Giftgas, Fassbomben und andere Horrorwaffen werden zum alltäglichen Mittel in einem erbarmungslosen Kampf, bei dem es noch nicht einmal möglich ist, für Stunden eine Waffenruhe einzurichten, damit Hilfstransporte wenigstens Medizin, Decken, Verbandmaterial und wieder etwas Wasser und Essen zu den verzweifelten Menschen bringen. Zivilisten, darunter viele Kinder, werden durch ständiges Bombardement daran gehindert, aus der Todeszone zu fliehen und so wenigstens ihr Leben zu retten. Fast auf den Tag genau sieben Jahre währt der Krieg in Syrien nun schon. Er begann, als der Diktator Bassar al-Assad den auch in seinem Land aufkeimenden arabischen Frühling sofort mit Gewalt unterdrückte. Mit der Bekämpfung des barbarischen »Islamischen Staates« bekam er zwischendurch ein Kriegsziel, das auch Demokraten unterstützen konnten. Doch spätestens mit dem Eintritt der Türkei verschwanden diese Kriegsziele. Den ausländischen Mächten geht es in Syrien heute allein um innenpolitische und geostrategische Ziele. Die Menschen und die Zukunft des Landes sind ihnen egal. Der heutige Bundespräsident und damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat versucht, alle Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen. Das war richtig. Aber der Versuch ist nicht zuletzt am Widerstand Russlands und der Türkei gescheitert, die sich das, was sie als Sieg vor ihren Augen sehen, nicht nehmen lassen wollen. Heute gibt es nur noch zwei Instanzen, die theoretisch die Macht hätten, friedensstiftend auf den Krieg in Syrien einzuwirken: die Vereinigten Staaten und den UN-Sicherheitsrat . Doch die USA wurden unter Donald Trump im Nahen Osten zur diplomatischen Null-Macht, die noch nicht einmal in der Lage ist, ihren einzigen Verbündeten, die Kurden, zu schützen. Dem Sicherheitsrat aber sind durch die russische Blockade die Hände gebunden. Und wir? Wir Menschen in Europa? Die Machtlosigkeit der westlichen Politik ist eine Sache. Doch die Sprachlosigkeit der hier Lebenden ist angesichts von Zehntausenden kriegsversehrten und hungernden Menschen genauso erschütternd. Was hindert uns, angesichts allgemeinen Schweigens selbst zu schreien? Sicher, Frieden entsteht so noch nicht. Doch zumindest könnten Massendemonstrationen dazu beitragen, dass Assad, Putin, Erdogan & Co. schlechter schlafen. Stattdessen reisen als Gipfel moralischen Verfalls AfD-Politiker nach Syrien, wo sie nach dem Treffen mit Kriegsverbrecher Assad zu dem Schluss gelangen, man könne syrische Flüchtlinge zurückschicken.

OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2

Pressekontakt: Westfalen-Blatt Chef vom Dienst Nachrichten Andreas Kolesch Telefon: 0521 - 585261