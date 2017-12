Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag minus 0,15 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel knapp behauptet präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.435,03 Punkten nach 3.440,06 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 5,03 Punkten bzw. 0,15 Prozent.

Entgegen einer freundlichen Tendenz an den europäischen Leitbörsen gab der ATX im Frühgeschäft nach den Weihnachtsfeiertagen moderat nach. Mit dem näher rückenden Jahreswechsel bleiben die Kursveränderungen aber in knappen Bandbreiten und auch die Handelsumsätze gestalten sich sehr mager. Marktteilnehmer verweisen auf eine nicht vorhandene Meldungslage.

Unter den Einzelwerten in Wien eroberte die Palfinger-Aktie mit plus 1,6 Prozent den Spitzenplatz. Dahinter verteuerten sich Mayr-Melnhof um 0,9 Prozent. Bei dünnen Umsätzen fielen Warimpex, UBM, AMAG und KapschTraffiCom jeweils etwas mehr als zwei Prozent.

Unter den heimischen Schwergewichten bauten Andritz ein Plus von 0,5 Prozent. Kleine Zuwächse zeigten Immofinanz (plus 0,1 Prozent) und Erste Group (plus 0,04 Prozent). Raiffeisen und OMV verbilligten sich jeweils um 0,2 Prozent. voestalpine schwächten sich um 0,5 Prozent ab.

Der ATX Prime notierte bei 1.730,47 Zählern und damit um 0,15 Prozent oder 2,67 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich acht Titel mit höheren Kursen, 26 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 446.863 (Vortag: 480.224) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,94 (9,54) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

(Schluss) ste

ISIN AT0000999982