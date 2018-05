Wiener Börse (Eröffnung) - Anleger am Vormittag in guter Stimmung

Die Anleger an der Wiener Börse haben sich am Freitag im Frühhandel mit guter Laune gezeigt. Am Donnerstag blieb die Wiener Börse wegen Christi Himmelfahrt geschlossen. Gute Vorgaben aus den USA und Asien dürften am Fenstertag etwas gestützt haben. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.522,45 Punkten nach 3.500,16 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 22,29 Punkten bzw. 0,64 Prozent.

Moderate US-Verbraucherpreise dämpften am Vortag die Sorgen, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins schneller anheben könnte als bisher geplant. Heute dürften die US-Importpreise das Inflationsbild abrunden. Die mittelfristige Perspektive der Inflation ist und bleibt also unverändert aufwärts gerichtet, konstatiert Ralf Umlauf von der Helaba-Bank. Zudem stehen noch vorläufige Daten zum Michigan Sentiment für Mai am Programm.

Bei den Einzelwerten reihten sich Wienerberger am Kursende des ATX Prime mit einem Minus von 1,45 Prozent ein. Trotzdem winkt den Aktien ein Wochenplus von über vier Prozent. Die Anleger des Ziegelherstellers hatten sich am Dienstag von einem starken bereinigten Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) für das erste Quartal überzeugen lassen.

Hingegen hatte die Zahlenvorlage zu Beginn der Woche die Aktien von Lenzing und AT&S absacken lassen. Der Faserhersteller hat für das erste Quartal 2018 den erwarteten Gewinnrückgang gemeldet. Anleger dürften die Gelegenheit zum Einstieg genutzt haben. Nun stiegen Lenzing mit 3,56 Prozent an die Spitze des ATX Prime.

Auch AT&S erholen sich mit einem Plus von 0,95 Prozent auf 21,20 Euro, nach der Titel am Dienstag auf 20,65 Euro abgesackt sind. Der Leiterplattenhersteller hatte mit seiner Zahlenvorlage knapp die Erwartungen verfehlt. Damit droht den Aktien trotzdem noch ein Wochenminus von über fünf Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.776,41 Zählern und damit um 0,59 Prozent oder 10,46 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 673.125 (Vortag: 603.942) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 14,56 (12,13) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

(Schluss) mad/mik

ISIN AT0000999982