Wiener Börse (Mittag) - ATX etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.439,15 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 13,09 Punkten bzw. 0,38 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,83 Prozent, FTSE/London +0,02 Prozent und CAC-40/Paris +0,39 Prozent.

Damit hat sich der ATX bisher kaum von der Stelle bewegt. An Europas Leitbörsen ging es dagegen etwas deutlicher bergauf. Unterstützung kam von guten Vorgaben aus Übersee. Eine leichte Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte bereits für festere US-Futures und Kursgewinne an Asiens Märkten.

Schwach ausgefallene Daten trübten die Stimmung zunächst nicht. So sind die Ausfuhren in Deutschland im Februar so stark wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gefallen. Zudem hat sich die Anlegerstimmung im Euroraum im April weiter eingetrübt.

In Wien blieben neue Nachrichten rar. Ans Ende der Kurstafel rutschten Strabag mit minus 3,10 Prozent auf 32,85 Euro ab. Wie das Statistische Bundesamt in Deutschland bekannt gab, hat sich Bauen in Deutschland so stark wie seit mehr als neun Jahren nicht mehr verteuert. Der Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude kostete im Februar 4,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Wohnungswirtschaft und Bauindustrie machten zuletzt vor allem Engpässe und eine Flut neuer Vorschriften für die Entwicklung verantwortlich. Die Strabag erzielte 2016 rund 45 Prozent ihrer Bauleistung in Deutschland.

Am anderen Ende waren dagegen Warimpex mit einem Zuschlag von 2,92 Prozent auf 1,41 Euro erneut der größte Kursgewinner. Bereits vor dem Wochenende standen die Aktien mit plus 3,8 Prozent an erster Stelle im prime market. Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber hat seinen Gewinn im Vorjahr um 82 Prozent auf 41,5 Mio. Euro gesteigert, wie am Freitag bekannt geworden war.

Unter den ATX-Schwergewichten zeigten sich OMV (minus 2,53 Prozent auf 48,60 Euro) und Raiffeisen (minus 2,41 Prozent auf 29,96 Euro) schwach. Dagegen blieb das Minus bei Erste Group mit 0,27 Prozent auf 40,47 Euro deutlich geringer. Bawag-Titel tendierten um moderate 0,18 Prozent höher bei 43,42 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.10 Uhr bei 3.457,94 Punkten, das Tagestief lag aktuell bei 3.438,80 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,32 Prozent tiefer bei 1.734,74 Punkten. Im prime market zeigten sich 20 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und drei unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.321.859 (Vortag: 1.696.147) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 20,20 (27,62) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Raiffeisen mit 108.356 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 3,30 Mio. Euro entspricht.

