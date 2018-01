Wiener Börse (Mittag) - ATX steigt auf Wochenhoch

Die Anleger an der Wiener Börse dürften am Freitag zu Mittag die Sorgen um ein möglichen Regierungsstillstand in den USA links liegen gelassen haben. Der ATX stieg auf sein Wochenhoch. Der österreichische Leitindex wurde um 12.00 Uhr mit 3.650,03 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 21,69 Punkten bzw. 0,60 Prozent. Damit winkt dem ATX ein Wochenplus von 1,4 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,94 Prozent, FTSE/London +0,23 Prozent und CAC-40/Paris +0,42 Prozent.

Konjunkturdaten mit entscheidenden Impulsen bleiben heute Mangelware. Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone hat nach einem schwachen Vormonat im November vergangenen Jahres wieder zugelegt. Der Überschuss stieg auf 32,5 Mrd. Euro. Im Oktober war der Überschuss auf 30,3 Mrd. Euro gefallen.

Die Produzentenpreise in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr um durchschnittlich 2,6 Prozent erhöht. Das war der erste Anstieg seit dem Jahr 2012.

Nach starken Novemberwerten hat der britischen Einzelhandel im Dezember deutlich weniger umgesetzt. Die Erlöse gingen gegenüber November um 1,5 Prozent zurück. Für Bewegung könnte allenfalls die von der Uni Michigan erhobene Verbraucherstimmung sorgen. Zudem äußern sich einige US-Notenbanker.

Dynamik gab es am Rentenmarkt. Die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) hat am Donnerstagabend eine neue zehnjährige Anleihe platziert und dafür die größte Zahl an Angeboten erhalten, die es je für eine neue österreichische Anleihe gab, wie OEBFA-Chef Markus Stix, am Freitag im Gespräch mit der APA sagte.

Bei den Einzelwerten kamen Valneva von ihre Vortagesgewinnen wieder etwas zurück und notierten um 0,6 Prozent etwas leichter. Hingegen stiegen Semperit mit plus 2,6 Prozent an die Spitze des ATX-Prime.

Öl- und Gasunternehmen präsentierten sich europaweit mit Abschlägen. Auch die OMV-Aktien mussten ein Minus von 0,6 Prozent hinnehmen. Die Ölpreise sind in Frühhandel gefallen.

Klare Wochengewinner dürften die FACC-Aktien werden. Der Flugzeugzulieferer hatte diese Woche starke Zahlen für die ersten neun Geschäftsmonate vorgelegt. Zu Mittag legten die Aktien um 0,4 Prozent zu. Ihnen winkt ein Wochenplus von über 25 Prozent.

Außerdem will s Immo zwei fixverzinsliche Unternehmensanleihen begeben. Die Laufzeit soll sechs bzw. zwölf Jahre betragen. Die Papiere des Immobilienkonzerns gaben 0,3 Prozent ab.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.50 Uhr bei 3.651,68 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.622,17 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,54 Prozent höher bei 1.841,77 Punkten. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.335.220 (Vortag: 1.555.141) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 28,65 (27,66) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 124.077 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,91 Mio. Euro entspricht.

(Schluss) mad/sig

ISIN AT0000999982