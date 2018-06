Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt deutliche 1,74 Prozent

Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit sehr fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.357,97 Punkten errechnet, das ist ein sattes Plus von 57,53 Punkten bzw. 1,74 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,18 Prozent, FTSE/London +0,31 Prozent und CAC-40/Paris +0,20 Prozent.

In einer freundlichen europäischen Börsenlandschaft konnte der heimische Markt klar deutlicher zulegen. International wurden vor allem die starken Vorgaben von der Wall Street positiv aufgenommen.

Die Nachrichtenlage zur Wiener Börse gestaltet sich anhaltend mager. Unter den Einzelwerten konnten die Öltitel OMV (plus 3,7 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 3,4 Prozent) am deutlichsten zulegen. Auch die Rohölnotierungen zeigten sich auf den Weg nach oben.

Deutlich aufwärts ging es auch mit den Finanzaktien. UNIQA verteuerten sich um 3,1 Prozent. Erste Group konnten ein Plus von 2,4 Prozent einstreifen und Raiffeisen Bank International verbuchten einen Zuwachs von 1,9 Prozent.

Bei der Bawag gab es einen Kursgewinn von 1,4 Prozent auf 39,74 Euro zu sehen. Die Wertpapierexperten der Commerzbank haben ihr Kursziel für die Aktien von 54,0 Euro auf 50,0 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Buy" bleibt indessen unverändert.

voestalpine zogen weitere 1,4 Prozent hoch. Am Vortag waren die Papiere des Stahlunternehmen in Reaktion auf positiv aufgenommene Geschäftszahlen bereits um satte 4,2 Prozent nach oben geklettert.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.20 Uhr bei 3.361,09 Punkten, das Tagestief lag zu Sitzungsbeginn bei 3.301,45 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 1,59 Prozent bei 1.696,96 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 28 Titel mit höheren Kursen, sieben mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.388.825 (Vortag: 3.222.128) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 50,725 (66,43) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 184.586 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,28 Mio. Euro entspricht.

ISIN AT0000999982