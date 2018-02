Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt um 1,35 Prozent

Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit sehr fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.433,47 Punkten errechnet, das ist ein deutliches Plus von 45,6 Punkten bzw. 1,35 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,40 Prozent, FTSE/London +0,35 Prozent und CAC-40/Paris +1,28 Prozent.

In einer klar positiven europäischen Börsenlandschaft geht es auch für den heimischen Markt merklich nach oben. Positiv wirken vor allem sehr erfreulich Überseebörsenvorgaben.

In Wien klettert die OMV-Aktie mit einem Zuwachs von 3,4 Prozent an die Spitze der Kursliste. Am 2. Platz verteuern sich die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) um 3,1 Prozent. Jeweils um 2,7 Prozent an Kurswert gewinnen Zumtobel und FACC.

Strabag bauen nach Zahlenvorlage ein Plus von 2,1 Prozent. Österreichs größter Baukonzern ist 2017 weiter gewachsen. Die Bauproduktion erhöhte sich zum Vorjahr um acht Prozent auf 14,6 Mrd. Euro. Der Auftragspolster vergrößerte sich im Jahresabstand von 14,8 auf 16,6 Mrd. Euro.

Do&Co legten Quartalsergebnisse vor und die Aktie reagierte mit einem Plus von 1,5 Prozent. Die Umsatz- und Gewinnrückgänge beim Caterer von Attila Dogudan wurden im 3. Quartal zwar eingebremst. Dennoch liegt der Konzern nach neun Monaten beim Umsatz (671,7 Mio. Euro) um 8,9 Prozent und beim Ergebnis nach Steuern (26,9 Mio. Euro) um 11 Prozent unter dem Vorjahr. Auf dem wichtigen Markt Türkei lastete die massive Lira-Abwertung, dort laufen auch Einsparungen.

Rosenbauer gaben 2,2 Prozent auf 52,60 Euro nach. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben nach Durchsicht der jüngsten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr ihr Kursziel für die Aktien des Feuerwehr-Ausstatters bei 53 Euro belassen. Auch das Anlagevotum "Hold" blieb unverändert.

Unter den schwergewichteten Banken verteuern sich Raiffeisen Bank International um 1,7 Prozent. Bei der Erste Group gibt es einen Kursgewinn von 1,2 Prozent zu sehen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 12.15 Uhr bei 3.441,05 Punkten, das Tagestief lag zum Sitzungsbeginn bei 3.388,82 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 1.732,63 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 28 Titel mit höheren Kursen, acht mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.821.550 (Vortag: 2.623.014) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 63,190 (42,18) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 213.929 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 10,20 Mio. Euro entspricht.

