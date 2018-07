Wirtschaftsminister Altmaier: 'Es geht um das Ansehen des Landes'

BERLIN (dpa-AFX) - Beim Asylstreit innerhalb der Union geht es aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um sehr viel mehr als um die Schwesterparteien CDU und CSU. Es gehe um "das Ansehen das Landes, die Handlungsfähigkeit und die Regierungsfähigkeit", sagte Altmaier vor einer CDU-Vorstandssitzung am Sonntag in Berlin. "Das wird in den nächsten Tagen der entscheidende Punkt sein." Altmaier wollte sich in der Sache am Abend nicht äußern. Er sagte aber, dass man versuche, zusammenzubleiben und gemeinsam zur Tagespolitik zurückzukehren.

CSU-Chef Horst Seehofer hatte die Konfrontation zuvor verschärft und EU-Verhandlungsergebnisse von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Asylpolitik sehr kritisch bewertet. Sie seien nicht wirkungsgleich mit den von der CSU verlangten Kontrollen und Zurückweisungen an der Grenze, sagte der Bundesinnenminister im CSU-Vorstand in München, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr./poi/bk/DP/men