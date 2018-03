Zielgerichtet nach vorne / Wachstum und auffallendes HR-Lösungsportfolio - Paychex Deutschland übernimmt Lessor (FOTO)

München (ots) -

Paychex Deutschland, ein führender Anbieter von integrierten Personalmanagement-Lösungen für kleine bis mittlere Unternehmen, gab die Akquisition der Lessor Group (Lessor) bekannt. Durch die Übernahme einer der marktführenden Anbieter von Payroll und Human-Capital-Management-Softwarelösungen (HCM) mit Kunden in Nordeuropa wird Paychex die kritische Masse in Europa erreichen und weitere Expansionen in Deutschland sowie anderen Ländern konsequent verfolgen.

"Die Akquisition verändert die Marktkräfte entscheidend, eröffnet uns bedeutsame Wachstumschancen im Kundenstamm und in der Neukundengewinnung und wird hauptsächlich unseren Kunden bedeutende Vorteile bieten: Zum einen wird das komplexe Thema Lohn und Gehalt für sie noch leichter, einfacher und hinsichtlich gesetzlicher Konformität sicherer. Zum anderen ergänzen sich unsere Dienstleistungsportfolios zu einer vollständigen, technologisch führenden Service-Plattform in unseren Märkten", sagt Christoph Bischoff, der die internationale Organisation Paychex' leitet, erfolgreiche die Integration der Payroll-HCM abgeschlossen hat und maßgeblich die Übernahme der Lessor Group vorantrieb.

Durch die Übernahme kommen zu Paychex' HCM-Softwareprodukten und Payroll-BPO (Business Process Outsourcing) zusätzlich die Services Lessors in zwei Modellen: Eine Software-as-a-Service- (SaaS) und On-Premise-Suite auf der Lessor-Plattform und Microsoft Dynamics sowie Danløn, eine Do-it-Yourself, cloudbasierte Plattform. Bischoff: "Gemeinsam schaffen wir ein komplettes, einzigartiges Lösungsportfolio für kleine und mittelständische Unternehmen. So sind wir fortan vor allem in der Lage, über das Thema Lohn und Gehalt hinaus, auch Lösungen im HR-Bereich, in der Zeitwirtschaft und im Workforce Management anzubieten. Moderne mobile Applikationen und cloudbasierte SaaS-Lösungen ebnen Paychex und deren Kunden den Weg in eine produktive Zukunft."

Alle 140 Mitarbeiter Lessors werden ihre Beschäftigung innerhalb der der Paychex Organisation weiterführen. Peter Colsted, CEO der Lessor Group, wird im Zuge der Übernahme Managing Director für Paychex' europäisches Geschäft. Sämtliche europäischen Niederlassungen werden an ihn berichten. Über die Konditionen der Akquisition wurde keine Auskunft erteilt.

Über Paychex

Über die Lessor Group

Seit 1972 ist Lessor der marktführende Anbieter von Payroll und Human Capital Management (HCM) Softwarelösungen für kleine, mittlere und große Unternehmen.

Lessor bietet seinen Service in zwei Modellen an - einer Software-as-a-Service (SaaS) Payroll und HCM Suite durch die Lessor Plattform und Microsoft Dynamics, sowie eine marktführende "Do-it-yourself", cloudbasierte Plattform namens Danløn in Dänemark und unter folgenden Namen in anderen Teilen Europas: Ilohngehalt (Deutschland), Norlønn (Norwegen) und Swelön (Schweden). Lessor's Hauptsitz ist in Dänemark. Lessor betreibt Geschäfte in Dänemark, Schweden, Norwegen und Deutschland.

Über Christoph Bischoff

Christoph Bischoff war 17 Jahre lang bei Microsoft in verschiedenen Führungspositionen tätig, bevor er 2015 zu ADP wechselte, um dort die Serviceorganisation inklusive HCM und Payroll Integration zu leiten. Nach zwei Jahren bei ADP übernahm Bischoff die internationale Organisation von Paychex, leitete erfolgreich deutliche Strategieänderungen ein und trieb unter anderem die Akquisition der Lessor Group voran.

