commercetools mit neuer Präsenz in Amsterdam

München / Amsterdam (ots) - Das neue Büro des internationalen Technologieunternehmens und Enabler des 'Everywhere Commerce' an der Herengracht wird die zentrale Anlaufstelle für Benelux und die nordischen Länder. Kunden profitieren somit auch in Nordeuropa von gebündelter Kompetenz in Experience Driven Commerce.

Insbesondere in Kombination mit der Adobe Experience Cloud bietet die commercetools-Plattform Shopping-Erfahrungen auf allen Kanälen, die Nutzer jederzeit und an jedem Touchpoint abholen und im Gedächtnis bleiben. Die Microservices der Plattform lassen sich modular kombinieren und somit flexibel an die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens anpassen. Dank der modernen und schlanken Architektur bleiben Einzelhändler agil und können ihren Online-Handel jederzeit um weitere Services erweitern.

So umfassend die Erfahrung für den Endkunden, so wichtig ist die Beratung, welche E-Commerce-Lösungen für ein Unternehmen Sinn machen. Umso besser, dass das commercetools-Team in der neuen Dependance in Amsterdam nun direkt vor Ort mit Kunden und Partnern der Region zusammenarbeitet. Als Ansprechpartner übernimmt Steven Fockema Andreae das Business Development. Er bringt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich New Business und Multi-Channel-Marketing mit, war Country Manager für die Apsis Marketing Automation Plattform und hat das Commercial Open Source CMS Hippo im deutschen und englischen Markt eingeführt. Das Content Management System ist mittlerweile Teil der Digital Experience Plattform BloomReach.

"Durch unsere Partnerschaften mit Adobe und BloomReach ist unsere E-Commerce-Lösung das richtige für Unternehmen, die ihren Nutzern ein einzigartiges und individuelles Erlebnis bieten und dabei volle Kontrolle über ihr Frontend behalten möchten", erläutert Fockema Andreae das commercetools-Konzept. "Durch sukzessive Einführung von Microservices lässt sich problemlos von einem starren Monolithen zu unserer kleinteiligen, agilen Lösung wechseln. Dabei gibt es keinen harten Schnitt vom alten auf das neue System, sondern einen fließenden Übergang zur commercetools-Plattform."

Diese unkomplizierte Nutzung hat bereits mehrere Unternehmen in Benelux überzeugt. Firmen wie das Bahnunternehmen Eurail, der Fotobuch-Hersteller Albelli oder der Zerspanungsspezialist Van Ommen gehören schon zu den Nutzern. Auch namhafte Agenturen und Software Berater haben commercetools bereits in ihr Portfolio aufgenommen und setzen bei der Beratung ihrer Kunden auf die flexibel skalierbare E Commerce-Plattform. "Wir arbeiten bereits ausgezeichnet mit den Consultants von Unternehmen wie Valtech, Osudio, foryouandyourcustomers oder Incentro zusammen", freut sich Udo Rauch, Chief Sales Officer und Geschäftsführer bei commercetools. "Mit dem neuen Büro in Amsterdam wird die Beratungsleistung vor Ort künftig noch direkter. Ein starkes Experten-Netzwerk für alle Branchen bringt die E-Commerce-Lösungen von morgen direkt in die Unternehmen in Benelux, Großbritannien und Skandinavien."

Die commercetools GmbH ist ein internationales Technologieunternehmen und gilt als Inkubator für die Post-Web-Ära. Die cloudbasierte Plattform-Technologie schafft für Händler und Hersteller die Grundlage für eine zukunftsfähige Handelsstrategie. Der moderne API-Ansatz liefert die Schnittstellen zu Vertriebskanälen und innovativen Endgeräten aller Art. Somit bildet die Plattform den Handel über Soziale Netzwerke, Chatbots, Bestell-Buttons, Wearables und Sprachassistenten ab. Marken wie Hasbro, Carhartt WIP, Cimpress (z.B. Vistaprint) und meinestadt.de vertrauen bei der digitalen Transformation ihres Handelsgeschäfts auf commercetools. An den Standorten München, Berlin und Durham (North Carolina/USA) sind insgesamt über 130 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Informationen unter www.commercetools.com.

