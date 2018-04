dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Anleger halten sich zurück

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - RUNTER - Dem Dax (DAX 30) scheint nach seiner jüngsten Erholung zunächst die Luft auszugehen. Der Broker IG taxierte den Index am Mittwoch rund zwei Stunden vor der Eröffnung auf 12 342 Punkte und damit 0,45 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte die Anleger jüngst beruhigt und die Markterholung seit Wochenbeginn weiter angeschoben. Vor wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA fehlen nun aber erst einmal frische Impulse.

USA: - DEUTLICH HOCH - Entgegenkommende Signale aus China im Handelsstreit mit den USA haben am Dienstag am US-Aktienmarkt für spürbare Erleichterung gesorgt. Nach einem verhaltenen Start in die Woche legte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 1,79 Prozent auf 24 408,00 Punkte zu. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Bedingungen für Investitionen in Aussicht gestellt.

ASIEN: - RICHTUNGSSUCHE - Die Anleger in Asien haben sich am Mittwoch neu sortiert. Nach der Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit am Vortag war jetzt keine klare Richtung auszumachen. Während es in China samt Hontgkong weiter bergauf ging, fielen die Kurse in Japan leicht.

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,23 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im frühen Handel kaum Regung gezeigt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2366 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als in der Nacht. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2361 (Montag: 1,2304) Dollar festgesetzt.

