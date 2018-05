dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSKURS - Der Dax (DAX 30) dürfte sich am Freitag ein Stück weit von seinen Vortagsverlusten erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,51 Prozent höher bei 12 921 Punkten. Er würde damit sein bisheriges Wochenminus von 1,70 Prozent etwas reduzieren, bleibt aber auf Kurs für die erste Verlustwoche seit März.

USA: - VERLUSTE VERRINGERT - Die jüngsten Querschüsse von US-Präsident Donald Trump haben die Wall Street am Donnerstag nicht nachhaltig belastet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) konnte seine frühen Verluste von mehr als 1 Prozent im Handelsverlauf sichtbar eindämmen und stand zum Börsenschluss nur noch 0,30 Prozent im Minus bei 24 811,76 Punkten. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) verlor letztlich 0,20 Prozent auf 2727,76 Punkte und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verringerte bei 6949,70 Zählern sein Minus auf 0,06 Prozent.

ASIEN: - HOFFEN AUF PJÖNGJANG - Die Indizes in Asien haben anfängliche Verluste wieder wettgemacht. Zunächst ging es bergab an den Märkten, nachdem US-Präsident Donald Trump das Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Staatschef abgesagt hatte. Als die Regierung in Pjöngjang erkennen ließ, dass sie an einer Einigung interessiert ist, gingen die Börsen auf Erholungskurs. In Japan ist der Leitindex Nikkei 225 leicht im Plus, der chinesische CSI 300 ebenso. Hongkongs Hang Seng ist leicht im Minus.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

