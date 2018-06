dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Nach dem neuerlichen Rückschlag wird der Dax (DAX 30) am Freitag zunächst wieder deutlich stabiler erwartet. Der Broker IG taxiert den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,76 Prozent höher auf 12 270 Punkte. Tags zuvor war er noch auf einen weiteren Tiefststand seit Anfang April abgetaucht. Auf dem EU-Gipfel konnten sich die Regierungschefs am Morgen nach zähen Verhandlungen auf eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik einigen. Der Devisenmarkt reagierte hierauf mit deutlicher Entspannung im Euro. Es ist allerdings noch offen, ob mit den Beschlüssen auch der Koalitionsstreit und die Regierungskrise in Deutschland beigelegt werden können.

USA: - NEUER ERHOLUNGSVERSUCH - Angetrieben von Aktien aus der Technologiebranche haben die US-Börsen am Donnerstag doch noch zugelegt. Auch der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fand den Weg ins Plus und schloss 0,41 Prozent höher auf 24 216,05 Punkten. Die Unsicherheit unter den Anlegern wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China hielt sich jedoch weiter hartnäckig. Zudem enttäuschten Daten zum Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal sowie zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag etwas von ihren heftigen Kursverlusten im Zuge des globalen Handelsstreits erholt. Insbesondere in China legten die Kurse deutlich zu. Positiv wirkte dabei die freundlichere Verfassung der US-Börsen, sowie die Einigung der Europäischen Union in der Asylpolitik in der Nacht. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt leicht zu. In China war die Stimmung noch besser. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, kletterte zuletzt um mehr als 1,5 Prozent.

