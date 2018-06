dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabile Kurse zum Auftakt

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Leicht steigende Kurse zum Auftakt dürften am Donnerstag den deutschen Aktienhandel prägen. Wie schon am Vortag werden sich die Avancen nach oben wohl aber in Grenzen halten, zumal Daimler am Vorabend mit einer Gewinnwarnung Sand ins Getriebe gestreut hat. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,44 Prozent höher auf 12 751 Punkte. Am Vortag war der Dax mit einem kleinen Plus von 0,14 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Stuttgarter Autobauer senkte die Gewinnprognose für 2018 und begründete dies mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Dieselaffäre.

USA: - ERHOLUNG - Die US-Börsen haben am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch gestartet. Zwar gehörten multinationale Konzerne wegen Sorgen um einen Handelskrieg weiter eher zu den Verlierern, Technologieaktien hingegen legten unverdrossen zu. Die Nasdaq-Börsen kletterten in neue Rekordhöhen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,17 Prozent auf 24 657,80 Punkte.

ASIEN: - GEMISCHTES BILD - Die Erholung an den US-Aktienmärkten hat auch in Asien am Donnerstag das Geschehen geprägt. Eine durchgreifende Erholung zeichnete sich aber noch nicht ab. Angesichts des Handelsstreits zwischen China und den USA bestimmt Vorsicht weiter das Geschehen. Insgesamt zeigte sich ein gemischtes Bild. In China gaben die Kurse um 0,30 Prozent nach. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 legte hingegen zeitgleich um gut 0,7 Prozent zu.

DAX 12.695,16 0,14%

XDAX 12.704,98 -0,16%

EuroSTOXX 50 3.439,60 0,13%

Stoxx50 3.059,03 0,33%

DJIA 24.657,80 -0,17%

S&P 500 2.767,32 0,17%

NASDAQ 100 7.280,70 0,73%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,32 -0,11%

Bund-Future Settlement 161,51 -0,12%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1562 -0,09%

USD/Yen 110,68 0,29%

Euro/Yen 127,96 0,20%°

ROHÖL:

Brent 74,28 -0,47 USD

WTI 65,46 -0,25 USD°