dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Trotz G7-Schlappe im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen das Debakel beim G7-Gipfel in Kanada zunächst auszublenden. Der Broker IG Markets taxierte den Dax (DAX 30) am Montag knapp zwei Stunden vor dem Start auf 12 787 Punkte und damit 0,16 Prozent über dem Freitagsschluss. Am Wochenende hatte Indikationen noch auf einen schwächeren Wochenauftakt hingedeutet. Investoren fürchten denn auch eine Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und anderen Industrienationen.

USA: - HANDELSKONFLIKT LÄHMT - Am ersten Tag des mit Spannung erwarteten G7-Gipfels in Kanada haben sich Anleger an der Wall Street nicht mehr weit vorgewagt. Zwar legte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag nochmals um 0,30 Prozent auf 25 316,53 Punkte leicht zu. Die großen Diskrepanzen zwischen US-Präsident Donald Trump und den übrigen G7-Partnern in wichtigen politischen Fragen lähmten jedoch das Aktiengeschäft.

ASIEN: - CHINA HINKT HINTERHER - Die asiatischen Börsen vergaßen die G7-Schlappe am Montag schnell. Die Börsen in Japan, Hongkong und China zeigten alle moderate Gewinne zwischen 0,12 und 0,61 Prozent.

^

DAX 12.766,55 -0,35%

XDAX 12.802,13 0,65%

EuroSTOXX 50 3.447,30 -0,36%

Stoxx50 3.057,97 -0,13%

DJIA 25.316,53 0,30%

S&P 500 2.779,03 0,31%

NASDAQ 100 7.152,62 0,00%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 160,31 0,07%

Bund-Future Settlement 160,40 -0,06%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1797 0,24%

USD/Yen 109,78 0,22%

Euro/Yen 129,50 0,47%

°

ROHÖL:

^

Brent 76,20 -0,26 USD

WTI 65,57 -0,17 USD

°