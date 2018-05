dpa-AFX Überblick: Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 25.05.2018

DZ Bank senkt Merck KGaA auf 'Halten' - Fairer Wert 92 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktien der Merck KGaA (Merck) bei einem fast erreichten fairen Wert von 92 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der Verkauf des Consumer-Health-Geschäfts werde nun im Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Hauck & Aufhäuser senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 72 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Norma Group (NORMA Group SE) nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 72 Euro belassen. Das herausragende Wachstumsprofil des Autozulieferers und Verbindungstechnik-Herstellers bilde die Bewertung nun vollständig ab, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Kepler Cheuvreux hebt VTG AG auf 'Buy' - Ziel hoch auf 57 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat VTG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 49 auf 57 Euro angehoben. Die Auslastungsrate des Schienenlogistikers und Waggonvermieters sei nun bereits das zweite Quartal in Folge besser gewesen als von ihm erwartet, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rückenwind komme zudem von der Politik und der Digitalisierung . Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für das SDax-Unternehmen bis 2020 aufgrund kurzfristig positiver Aussichten.

Credit Suisse hebt Novartis auf 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Novartis von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber auf 80 Franken belassen. Ihre bislang pessimistische Einschätzung sei nicht mehr intakt, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese habe darauf basiert, dass die mittelfristigen Konsensschätzungen für den Gewinn zu hoch seien, das Wettbewerbsumfeld für das Medikanent Cosentyx unterschätzt werde, die Erwartungen an die Wiederverwendung von Kapital übertrieben seien und der Bewertungsaufschlag ungerechtfertigt sei.

Credit Suisse senkt Roche auf 'Underperform' Ziel 215 Franken

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie von Roche von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 215 Franken gesenkt. Nach den geplanten Reformen im US-Gesundheitswesen dürfte es dort Druck auf die Preise pharmazeutischer Produkte geben, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Roche sei unter den europäischen Herstellern davon am stärksten betroffen.

Kepler Cheuvreux setzt Commerzbank auf 'Least Preferred'-Liste

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Commerzbank auf die Liste der "Least Preferred Stocks" gesetzt. Die Einstufung lautet bei einem unveränderten Kursziel von 10 Euro weiterhin "Reduce". Der Commerzbank fehle es an Ertragswachstum, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier rückt an die Stelle der BBVA. Die Aktie der spanischen Bank wurde dafür von der Liste gestrichen.

Kepler Cheuvreux streicht BBVA von 'Least Preferred'-Liste

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der BBVA von der Liste der "Least Preferred Stocks" gestrichen. Die Einstufung lautet bei einem unveränderten Kursziel von 7,50 Euro weiterhin "Hold". Der Aktienkurs der spanischen Bank habe seit Jahresanfang um rund 10 Prozent nachgegeben, womit das Papier unter den auf der "Least Preferred"-Liste enthaltenen Werten seit seiner Aufnahme am besten abgeschnitten habe, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neu auf der Liste ist nun die Aktie der Commerzbank anstelle der BBVA.

SocGen nimmt Hochtief mit 'Hold' wieder auf - Ziel 159,10 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat HOCHTIEF mit "Hold" und einem Kursziel von 159,10 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor lautete die Einstufung "Sell" mit einem Kursziel von 138,10 Euro. Der Abertis-Deal sei zwar wertsteigernd, aber nur aufgrund von Synergie-Effekten, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Über die Hochtief-Mutter ACS könne die positive Dynamik besser eingefangen werden.

Barclays startet Imperial Brands mit Overweight - Ziel 3350 Pence

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Imperial Brands mit "Overweight" und einem Kursziel von 3350 Pence in die Bewertung aufgenommen. Das organische Umsatzwachstum und der Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) dürften sich nach einer langen Durststrecke nun wieder beschleunigen, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie des Tabakkonzerns sieht er ein Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent.

Credit Suisse senkt Ziel für Deutsche Bank - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf der Hauptversammlung habe sich bestätigt, dass das Handelsumfeld des Finanzinstituts im zweiten Quartal schwierig sei, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es müssten weiterhin zusätzliche Details zur angekündigten Umstrukturierung des Konzerns bekannt gegeben werden. Peace korrigierte seine Prognosen um bis zu 10 Prozent nach unten.

