dpa-AFX Überblick: Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 26.03.2018

Metzler hebt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

FRANKFURT - Metzler hat Commerzbank nach dem jüngsten Kursrückgang von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 13 Euro belassen. Die Strategie, Marktanteile im deutschen Privatkundengeschäft zu gewinnen, dürfte die Eigenkapitalrendite der Bank mittelfristig steigern, geht aus einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Aktie erscheine derzeit niedrig bewertet.

Oddo BHF senkt Metro AG auf 'Neutral' und Ziel auf 16 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Metro AG (METRO (St)) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 16 Euro gesenkt. Analyst Laurence Hofmann begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit seiner vorsichtigeren Haltung zum Russland-Geschäft des Lebensmittelhändlers. Er kürzte seine Gewinnschätzungen.

DZ Bank hebt Drägerwerk auf 'Halten' und fairen Wert auf 73 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Drägerwerk nach Jahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 60 auf 73 Euro angehoben. Die Kennziffern seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der schwache Ausblick des Medizintechnik-Anbieters auf 2018 und 2019 sei im aktuellen Kurs bereits eingepreist.

Berenberg senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel 110 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius (Sartorius vz) von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 85 auf 110 Euro angehoben. Der Hersteller von Medizintechnik sei unverändert eine Wachstums-Story, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe sich der Aktienkurs der Göttinger seit 2012 nahezu verachtfacht. Auf der Basis höherer bereinigter Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2018 bis 2020 habe er das Kursziel erhöht. Angesichts eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 39 seien die Papiere gegenwärtig jedoch nicht mehr besonders attraktiv.

HSBC hebt Ziel für FMC auf 89 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für FMC (Fresenius Medical Care) von 85 auf 89 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäische Medizintechnik-Industrie kämpfe weiterhin mit diversen Herausforderungen, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Einige Anbieter dürften aber auch von Gewinntreibern profitieren. Für den Zeitraum 2017 bis 2020 rechnet er mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum (EPS) des Sektors von 10 Prozent. Bei FMC seien die Konsenserwartungen angesichts des Rückenwinds von der Währungsseite aber zu hoch.

HSBC senkt Ziel für Fresenius SE auf 68 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fresenius SE (Fresenius SECo) von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäische Medizintechnik-Industrie kämpfe weiterhin mit diversen Herausforderungen, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Einige Anbieter dürften aber auch von Gewinntreibern profitieren. Für den Zeitraum 2017 bis 2020 rechnet er mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum (EPS) des Sektors von 10 Prozent. Bei Fresenius verwies er auf die anhaltende Unsicherheit bei Kabi im Zusammenhang mit der Akorn-Übernahme und der Generika-Preisentwicklung in den USA.

Oddo BHF hebt Ziel für RWE auf 27,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für RWE von 25,00 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Innogy-Zerschlagung schärfe das Unternehmensprofil des Energiekonzerns zusätzlich, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie berge ein Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent.

UBS hebt Ziel für Eon auf 10 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon (EON SE) nach Zahlen von 9,85 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Pro-forma-Kennziffern des Energiekonzerns seien gut ausgefallen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Studie. Eon könnte zu einem bevorzugten Wert für langfristig orientierte Anleger werden.

DZ Bank senkt fairen Wert für HeidelbergCement auf 100 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für HeidelbergCement nach endgültigen Jahreszahlen von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die finalen Resultate des Baustoffkonzerns hätten die vorläufigen Eckdaten voll bestätigt, der Ausblick auf 2018 sei aber konservativ, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

RBC Capital senkt Ziel für Henkel auf 103 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 113 auf 103 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die europäische Konsumgüterindustrie sei nach wie vor überbewertet, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Wegen gestiegener Kapitalkosten habe er die Kursziele für den Sektor um durchschnittlich 6,8 Prozent reduziert.

