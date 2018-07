dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 02.07.2018

USA: Industriestimmung hellt sich überraschend auf

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juni überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 1,5 Punkte auf 60,2 Zähler gestiegen, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 58,5 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Merkel und Seehofer zu Krisengespräch bei Schäuble

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zusammengekommen. Bei dem Gespräch in Schäubles Büro im Bundestag dürfte es am Montagnachmittag um Wege zu einer Lösung des verfahrenen Migrationskonflikts gegangen sein.

US-Handelsminister: Schlüsse zu Autozöllen noch voreilig

WASHINGTON/LONDON - US-Handelsminister Wilbur Ross hält Schlussfolgerungen über die Folgen möglicher US-Sonderzölle auf Autos aus EU-Fertigung für voreilig. "Wir haben heute einen Kommentar dazu von der EU-Kommission bekommen", sagte Ross, der sich derzeit in London aufhält und dort Handelsfragen diskutiert. "Wir bekommen mehrere Kommentare", fügte er hinzu.

USA: Bauausgaben steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im Mai schwächer als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.

Entwicklungsminister Müller: 'Die CSU soll in Regierung bleiben'

BERLIN - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat im Asylstreit vor einer Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU gewarnt. Das würde die gesamte Union in eine ungeheuer prekäre und schwierige Situation bringen, sagte er am Montag vor einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag in Berlin. "Diese Meinung herrscht in der CSU weit über die Landesgruppe hinaus."

Dobrindt appelliert an Schicksalsgemeinschaft der Union

BERLIN - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Union kurz vor dem Krisentreffen von CDU und CSU zum Zusammenhalt aufgerufen. "Eine Schicksalsgemeinschaft bewährt sich, wenn sie herausgefordert wird", sagte er am Montagnachmittag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. In den 70 Jahren von CDU und CSU habe es Höhen und Tiefen gegeben. Dadurch habe sich ein starkes Band entwickelt, das die Union in die Lage versetze, Konflikte zu beherrschen. Man werde alles daran setzen, am Ende ein Ergebnis zu haben. Der Verantwortung sei sich jeder bewusst.

GESAMT-ROUNDUP: China bekommt Handelsstreit zu spüren - Yuan stürzt ab

PEKING - Die Furcht vor US-Strafzöllen belastet inzwischen die Finanzmärkte und die Konjunktur in China spürbar. Die Landeswährung Yuan verlor zuletzt so schnell an Wert wie nie zuvor, der Aktienmarkt steht unter Druck und die Wirtschaft zeigt erste Schwächesignale. Zum Teil führen Experten die Entwicklung auch auf eine Strategie Pekings zurück - aber die ist nicht ungefährlich.

Ex-CSU-Chef Huber: Seehofers Rücktritt unausweichlich

MÜNCHEN - Für CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer gibt es im Asylstreit mit der CDU nach Ansicht des früheren Parteichefs Erwin Huber keine Alternative zu einem Rücktritt. Dies sei "unausweichlich", sagte Huber am Montag dem Bayerischer Rundfunk. "Das heißt die CSU muss sich jetzt auf eine neue Konstellation und Spitze einstellen."

Großbritannien: Industriestimmung hellt sich leicht auf

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Juni leicht aufgehellt. Wie das Institut IHS Markit am Montag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,1 Punkte auf 54,4 Zähler. Analysten hatten dagegen einen Rückgang auf 54,0 Punkte erwartet. Der Wert des Vormonats wurde nachträglich leicht nach oben korrigiert.

