dpa-AFX Überblick: POLITIK vom 31.05.2018 - 06.30 Uhr

US-Außenminister trifft nordkoreanischen Gesandten in New York

New York - US-Außenminister Mike Pompeo hat sich in New York mit dem von Pjöngjang entsandten nordkoreanischen Parteifunktionär und früheren Geheimdienstchef Kim Yong Chol getroffen. Nach einem Abendessen am Mittwochabend (Ortszeit) wollten die beiden auch am Donnerstag zusammenkommen, um den möglichen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten. Kim Yong Chol ist der ranghöchste Vertreter Nordkoreas seit dem Jahr 2000, der amerikanischen Boden betritt.

Litauens Außenminister irritiert über vorgetäuschten Babtschenko-Mord

Vilnius - Litauens Außenminister Linas Linkevicius hat sich irritiert gezeigt über den vom ukrainischen Geheimdienst SBU vorgetäuschten Mord an dem kremlkritischen russischen Journalisten Arkadi Babtschenko. "Ich verstehe solche "Spezialoperationen" nicht. Diese Dinge sind für mich unverständlich", sagte Linkevicius am Mittwoch der Agentur BNS zufolge. "Die einzige gute Nachricht in dieser Geschichte ist natürlich, dass er lebt."

Vier Bundeswehrsoldaten bei Sprengübung verletzt

Munster - Bei einer Sprengübung auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Munster sind vier Soldaten verletzt worden. Der Unfall sei am Mittwochmittag passiert, schrieb die Bundeswehr auf ihrer Webseite. Zwei Soldaten seien schwer verletzt zur Notfallbehandlung nach Hamburg gebracht worden, befänden sich aber außer Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch nicht klar. Auch die Polizei konnte zunächst keine Details zu den Verletzten und der Unfallursache nennen.

Bericht: Bamf-Leiharbeiter hatten Zugriff auf das Asylaktensystem

Berlin - Bis zu 100 Leiharbeiter im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatten nach Medienberichten über Monate Zugriff auf rund zwei Millionen Asylakten im elektronischen System Maris. Diese Arbeiter gehörten nach Recherchen der "Nürnberger Nachrichten" und der "Welt" zu insgesamt rund 350 Personen, die in den Jahren 2016 und 2017 im Zuge eines Projekts die Aufgabe hatten, die mehr als 500 000 offenen Asylanträge vorzusortieren. Ziel sei es gewesen, anschließend schneller über sie entscheiden zu können. Das Projekt habe den Namen "Paula" (Projekt: Analyse unbeschiedener Asylverfahren zur Lenkung der Aufgabenlast) gehabt.

Fünf Sterne machen Vorschlag für Lösung der Italien-Krise

Rom - Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hat in der festgefahrenen Regierungskrise in Italien einen Lösungsvorschlag gemacht. Um doch noch mit der fremdenfeindlichen Lega zu regieren und eine Übergangsregierung abzuwenden, könne man vom umstrittenen Kandidaten für das Finanzministerium abrücken und eine Person "mit gleichem Format" finden, sagte Sterne-Chef Luigi Di Maio am Mittwoch in einem Video auf Facebook. Die Regierungsbildung der Sterne und der Lega war am Sonntag geplatzt, weil Präsident Sergio Mattarella den Euro- und Deutschlandkritiker Paolo Savona nicht als Finanzminister akzeptiert hatte./DP/jha