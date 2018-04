dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Neue Umweltministerin will beim Diesel Druck auf Autobranche machen

BERLIN - Umweltministerin Svenja Schulze hat die Autoindustrie zu verstärkten Anstrengungen für bessere Luft in Städten aufgefordert und will eine blaue Plakette möglichst verhindern. Die SPD-Politikern sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Plaketten machen nur Sinn, wenn man Fahrverbote hat. Aber wenn wir jetzt nur über Fahrverbote reden, ändert sich technisch erst einmal nichts, die Autos werden nicht sauberer und fahren woanders weiter." Deswegen wolle sie den Druck aufrecht erhalten, damit es technische Nachrüstungen gebe und die Autos spürbar sauberer werden

Presse: Österreichische Post könnte sich mit 35% an Volksbank Wien beteiligen

WIEN - Die börsennotierte und mehrheitlich staatliche Österreichische Post könnte sich mit rund 35 Prozent an der Volksbank (VB) Wien AG beteiligen - das berichtet "Der Standard" in seiner Samstagausgabe und beruft sich dabei auf "gut informierte Kreise". Offiziell werde das aber weder von der Post noch von der VW Wien bestätigt. Entscheidungen könnten am 24. April fallen, da hat die Bank ihre Hauptversammlung.

Billigflieger Easyjet will in der Schweiz wachsen

ZÜRICH - Der Billigflieger easyJet will in der Schweiz wachsen. Das Unternehmen rechnet mit einer Million zusätzlicher Passagiere pro Jahr.

ROUNDUP: Wahlkampf mit Post-Daten - CDU und FDP weisen Kritik zurück

BERLIN - Angesichts des Facebook-Skandals um millionenfache unerlaubte Datennutzung ist die Deutsche Post wegen der Weitergabe von Kundendaten an Parteien im Wahlkampf in die Kritik geraten. Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück und versicherte, bei der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten werde das Datenschutzgesetz strikt eingehalten. Auch CDU und FDP betonten am Sonntag, man habe im Einklang mit dem Datenschutzrecht gehandelt und nur anonymisierte Daten genutzt. Ein Personenbezug sei nicht herstellbar gewesen.

Digitalministerin: Facebook muss zeigen, wer Zugriff auf Daten hat

BERLIN - Nach dem Skandal um mangelnden Datenschutz bei Facebook fordert die neue Staatsministerin für Digitalisierung , Dorothee Bär, dass der US-Konzern das Geschäftsmodell seines Netzwerks reformiert. "Wir werden uns nicht mit schönen Worten und einer Entschuldigung abspeisen lassen", sagte die CSU-Politikerin der "Bild am Sonntag". "Facebook muss an dieser Stelle sein Geschäftsmodell verändern und transparent zeigen, wer Zugriff auf die Daten der Nutzer hat."

PSA-Chef erhält eine Million Euro Prämie für Opel-Sanierungsplan

PARIS - PSA (Peugeot)-Chef Carlos Tavares soll im Zusammenhang mit der Übernahme des Autobauers Opel einen Gehaltszuschlag von einer Million Euro erhalten. Dies geht aus dem Referenzdokument des französischen Autokonzerns für das vergangene Jahr hervor. Der Aufsichtsrat sprach Tavares die Sonderzahlung demnach für seinen "entscheidenden Beitrag" zur Aufstellung des Sanierungsplans für Opel Vauxhall "in nur 100 Tagen" zu.

Poroschenko nennt Nord-Stream-Befürworter Komplizen Moskaus

BERLIN - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat die Befürworter der geplanten Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 als "Russlands Komplizen in seinen Hybridkriegen" bezeichnet. Der Giftanschlag auf den Doppelagenten Sergej Skripal in England werde Folgen für die Ferngasleitung von Russland nach Deutschland haben, sagte Poroschenko den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Großbritannien macht Russland für den Anschlag auf Skripal verantwortlich, der einst als russischer Geheimdienstmitarbeiter für die Briten spioniert hatte.

Tesla: Autopilot-System war bei jüngstem tödlichen Unfall an

WASHINGTON/PALO ALTO - Der jüngste tödliche Unfall mit einem Tesla- Elektroauto in Kalifornien hat sich bei eingeschaltetem Autopilot-Assistenzsystem ereignet. Der Fahrer habe mehrere Kollisions-Warnungen erhalten, aber keine Maßnahmen ergriffen, erklärte das Unternehmen zugleich in einem Blogeintrag in der Nacht zum Samstag. Bei dem Unfall war am 23. März ein Tesla Model X auf einer Autobahn im Silicon Valley in der Nähe von Mountain View gegen einen Beton-Poller gefahren. Danach krachten zwei Fahrzeuge in das Auto.

Rabattstudie: Abwrackprämien haben Flucht aus dem Diesel beschleunigt

ESSEN/FRANKFURT - Die Abwrackprämien für ältere Diesel-Autos haben einer Studie zufolge die Skepsis der deutschen Autofahrer gefördert und drohende Fahrverbote nicht abgewendet. Die "historisch einzigartige Prämiensause" habe die Flucht aus dem Diesel eher verstärkt, schreibt das CAR-Center der Universität Duisburg-Essen in seiner Rabattstudie für den Monat März. "Die Angst vor dem Diesel ist mit den Prämien gestiegen", erklärte Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer.

Minister Scheuer schlägt Nutzung von Tegel als BER-Terminal vor

BERLIN - Die Debatte um einen Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel wird jetzt auch vom neuen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angeheizt. "Ich bin immer ein Fan von Tegel gewesen", sagte der CSU-Politiker der "Berliner Morgenpost" (Sonntag). "Berlin sollte noch mal überlegen, Tegel offen zu halten - und als zweites Terminal des BER zu nutzen." Der Luftverkehr nehme zu, begründete er in dem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zudem sollte das Ergebnis des Volksentscheids für Tegel den politisch Verantwortlichen zu denken geben.

^

Weitere Meldungen

-Minister Untersteller will mehr Solarstrom im Südwesten produzieren

-Touristen wollen Kölsch trinken - Absatz sinkt nur leicht

-S-Bahn-Schreiben: Zufriedenheit der Fahrgäste in Berlin auf einem Tiefpunkt

-Spahn will mit ausländischen Pflegekräften Personalmangel begegnen

-Digitalministerin: Schüler brauchen Tablet, Sportsachen und Schulbrot

- Steven Spielberg : 'Virtual Reality ist eine Superdroge'

-Noch eine Gründershow: Jochen Schweizer bei ProSieben

-TV-Monat März: ARD und ZDF geben ab - die zweite Reihe legt zu

-Gutachter: Häuser und Wohnungen teurer - auch auf dem Land

-Golfstaat Bahrain entdeckt größte Ölfeld in seiner Geschichte

-Umwelt- und Verkehrsressort streiten über Standorte von Messstationen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he