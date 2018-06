dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.06.2018 - 15.15 Uhr

Infineon plant höheres Umsatzwachstum für Geschäftsjahr 2018/19

NEUBIBERG - Der Halbleiterkonzern Infineon will sein Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September) beschleunigen. Wegen des aktuell hohen Auftragsbestands und ausgehend von einem Euro-Wechselkurs von 1,20 US-Dollar sollen die Erlöse um mindestens 10 Prozent zulegen, wie der Halbleiterkonzern am Freitagnachmittag mitteilte. Zudem soll die Segmentergebnis-Marge von derzeit 17 Prozent sukzessive erhöht werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 rechnet Infineon mit einem Umsatzplus von 4 bis 7 Prozent.

Rocket Internet will in Fintechs und künstliche Intelligenz investieren

BERLIN - Nach dem Aufbau zahlreicher Start-ups von Mode bis Essenslieferungen nimmt Rocket Internet (Rocket Internet SE) weitere Geschäftsfelder ins Visier. "Wir suchen mittlerweile auch Fintechs, Software, künstliche Intelligenz, Proptechs", umriss Vorstandschef Oliver Samwer am Freitag die Ziele. Brutto hat die Start-up-Fabrik demnach 2,6 Milliarden Euro in der Kasse, um Unternehmen zu gründen oder zu entwickeln. Proptechs bieten Technik für die Immobilienbranche (Property Technology), Fintechs Finanzdienstleistungen.

ROUNDUP 2/Kreise: Deutsche-Bank-Aufsichtsrat lotete bei Investoren Coba-Deal aus

FRANKFURT - Deutsche Bank-Aufsichtsratschef (Deutsche Bank) Paul Achleitner hat laut Kreisen mit führenden Investoren über die Folgen einer möglichen Fusion mit dem Rivalen Commerzbank gesprochen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, besprach Achleitner in den vergangenen Monaten eine Kombination der beiden Großbanken mit Investoren und hochrangigen Vertretern der Regierung.

Deutsche Post kappt Jahresprognose - Umbau im Briefgeschäft geplant

BONn- Die Deutsche Post kappt wegen Problemen im Briefgeschäft ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr. Das Unternehmen will der schwachen Entwicklung in der Sparte mit einem Bündel an Maßnahmen gegensteuern, um künftig dort wieder bessere Ergebnisse präsentieren zu können. Weil dies zunächst ins Geld geht, senkt der Konzern den Ausblick für das laufende Jahr. 2018 rechnen die Bonner nunmehr mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 3,2 Milliarden Euro, wie die Post am Freitag mitteilte. Bislang hatte Vorstandschef Frank Appel noch ein operatives Ergebnis von 4,15 Milliarden Euro angepeilt. Seinen Mittelfristausblick bis 2020 bestätigte das Unternehmen. An der Börse rutschte die Aktie mit mehr als 7 Prozent Kursabschlag auf den tiefsten Stand seit Ende 2016.

ROUNDUP: Google will keine künstliche Intelligenz für Waffen liefern

MOUNTAIN VIEW - Google hat nach heftigen internen Debatten versprochen, keine künstliche Intelligenz für Waffensysteme zu liefern. Zugleich werde man in anderen Bereichen weiterhin mit dem Militär und Regierungen zusammenarbeiten, betonte der Internet-Konzern am Donnerstag. In den vergangenen Monaten hatte es bei dem Unternehmen massive Kritik an der Kooperation mit einem Drohnen-Projekt des US-Verteidigungsministeriums gegeben. Es nutzte "Tensorflow"-Chips von Google für maschinelles Lernen zur Erkennung von Objekten durch Kameras der Fluggeräte.

Steinhoff-Töchter in Österreich: Bei Kika und Leiner heißt es weiter zittern

Wien/St. Pölten - Für die Beschäftigten und Lieferanten der Möbelhandelsketten Kika und Leiner heißt es übers Wochenende weiter zittern. Kika/Leiner-Österreich-Chef Gunnar George konnte am Freitag nach der Kündigung des Kreditversicherers Euler Hermes vergangene Woche noch keine tragfähige Lösung präsentieren. Die Verhandlungen mit den Kreditversicherungen dauerten an, hieß es in einer knappen Mitteilung der Firma.

US-Telekomriese Verizon macht Hans Vestberg zum neuen Chef

NEW YORK - Der US-Telekommunikationskonzern Verizon hat einen Nachfolger für die Unternehmensspitze gefunden. Hans Vestberg (52) wird ab August der Nachfolger von Lowell McAdam als Vorstandschef, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Vestberg ist derzeit bei Verizon für die Netzwerk- und Technologie-Sparte verantwortlich und hatte zuvor den schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson (Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B)) geführt. McAdam ist 64 Jahre alt und steht dem Vorstand des größten US-Mobilfunkers seit 2011 vor. Vestberg als Spezialist für Netzwerktechnik muss nun in den kommenden Jahren das Mobilfunknetz auf den künftigen schnellen Datenfunkstandard 5G aufrüsten und sich erstarkender Konkurrenz zum Beispiel von der Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US erwehren - insbesondere wenn diese wie geplant den Rivalen Sprint übernehmen darf.

