dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.04.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Neuer Deutsche-Bank-Chef Sewing fordert 'Jägermentalität'

FRANKFURT - Nach drei Verlustjahren will der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing Deutschlands größtes Geldhaus mit "Jägermentalität" und harten Entscheidungen zurück in die Erfolgsspur führen. "Mit Blick auf die Erträge müssen wir unsere Jägermentalität zurückgewinnen, uns in allen Geschäftsbereichen steigern und die Messlatte wieder höher legen", forderte Sewing in einer am Montag veröffentlichten Nachricht an die fast 100 000 Mitarbeiter des Dax (DAX 30)-Konzerns. "Unser Start in das Jahr war solide, aber "solide" darf nicht unser Anspruch sein."

Volkswagen-Kernmarke mit Auslieferungsrekord im ersten Quartal

WOLFSBURG - Die Volkswagen-Kernmarke VW (Volkswagen (VW) vz) Pkw hat bei den weltweiten Auslieferungen das beste erste Quartal ihrer Geschichte erzielt. Insgesamt seien von Januar bis März mehr als 1,5 Millionen Autos ausgeliefert worden, teilte das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mit. Das seien 5,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch im Monat März gab es einen Rekord - die Zahl der weltweit ausgelieferten Fahrzeuge stieg um 4,9 Prozent auf 584 700 Stück. VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann sprach von einem "erfreulichen" Ergebnis.

ROUNDUP: Autokäufer in China und USA bringen Audi starkes Quartal

INGOLSTADT - Dank einer starken Nachfrage in China und den USA hat Audi im ersten Quartal zehn Prozent mehr Autos verkauft als vor einem Jahr. In Europa bremsten die laufenden Modellwechsel den Absatz zwar. Trotzdem schaffte die Ingolstädter VW (Volkswagen (VW) vz)-Tochter mit rund 464 000 verkauften Fahrzeugen den besten Jahresstart ihrer Geschichte.

ROUNDUP: Henkel erwartet in diesem Jahr harten Preiswettbewerb

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterhersteller Henkel (Henkel vz) (Persil, Schwarzkopf, Pritt) rechnet auch in diesem Jahr mit harten Preiskämpfen bei Waschmitteln und Kosmetik. "Im Konsumgütergeschäft wird sich der intensive Preiswettbewerb 2018 weiter fortsetzen", prognostizierte Henkel-Chef Hans Van Bylen am Montag auf der Hauptversammlung des Markenartiklers in Düsseldorf. Das Wachstum in diesem Bereich werde auch deshalb etwas schwächer ausfallen als im Industriegeschäft.

Hedgefonds Elliott erhöht Anteil an Telecom Italia

ROM - Der aktivistische Investor Paul Singer baut seinen Einfluss auf die Telecom Italia aus. Über seinen Hedgefonds Elliott hält Singer nun 8,8 Prozent, wie er in einer am Montag veröffentlichten Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Zuvor hielt Singer rund 5 Prozent an dem italienischen Telekommunikationskonzern.

IPO: Morphosys wagt Börsengang in den USA

MARTINSRIED/NEW YORK - Das Biotech -Unternehmen MorphoSys nimmt Anlauf zu einem Börsengang in den USA. In diesem Zuge will Morphosys mithilfe von Banken 8,3 Millionen Hinterlegungsscheine (ADS) für neue Aktien herausgeben, wie die TecDax-Gesellschaft (TecDAX) aus dem bayerischen Martinsried am Montag mitteilte. Jedes dieser Papiere soll ein Viertel einer Morphosys-Stammaktie repräsentieren. Die beteiligten Konsortialbanken sollen zudem eine Option erhalten, bis zu 1,245 Millionen weitere Aktien zu kaufen.

IPO: Softwareanbieter Serviceware startet Börsengang

FRANKFURT/BAD CAMBERG - Der Softwareanbieter Serviceware aus dem Taunus macht bei seinem Börsengang Tempo. Ab dem 9. April will das Unternehmen Aktien im Wert von insgesamt 83,3 bis 101,8 Millionen Euro auf den Markt bringen, wie es am Montag in Bad Camberg mitteilte. Der Preis je Anteilsschein soll zwischen 22,50 und 27,50 Euro liegen. Von den insgesamt bis zu 3,7 Millionen zu platzierenden Aktien sollen 2,5 Millionen aus einer Kapitalerhöhung stammen, weitere 1,2 Millionen von den Alteigentümern - einschließlich einer Mehrzuteilungsoption. Die Angebotsfrist endet am 18. April.

Weitere Meldungen

-Bremer Pilotprojekt: Post macht Hausbesuche bei Senioren

-ROUNDUP: Bremer Briefträger sollen Senioren unterstützen

-Französischer Bahn-Chef: Streik hat schon 100 Millionen Euro gekostet

-Autoindustrie lehnt technische Nachrüstungen bei Dieseln weiter ab

-PORTRÄT/Christian Sewing: Vom Auszubildenden an die Spitze der Deutschen Bank

-ROUNDUP: Mammut-Baustelle zwischen Köln und Düsseldorf ist angelaufen

-Thyssenkrupp-Betriebsrat will Stahlfusion 'kritisch hinterfragen'

-ROUNDUP: Massive Streiks an Flughäfen - Gesamter öffentlicher Dienst betroffen

-VDA-Chef fordert mehr Anstrengungen bei Elektromobilität

-ROUNDUP: VDA-Chef fordert mehr Anstrengungen für Elektromobilität

-Sulzer kauft Aktien von Renova zurück wegen US-Sanktionen

-IPO: Ceva Logistics plant Börsengang an der SIX im zweiten Quartal

-Markt für Dienstfahrräder wächst schnell

-Arbeitgeber haben Klagen gegen Metaller-Warnstreiks zurückgezogen

-Novartis will US-Unternehmen Avexis übernehmen

-Lufthansa streicht 800 Flüge wegen Verdi-Warnstreiks

-SPD fordert 'knallharte Verhandlungen' mit Autoindustrie bei Diesel

-WestLB-'Bad-Bank' kommt mit Altlasten-Abbau weiter zügig voran

-Rolls-Royce Power Systems verkauft Tochter für Einspritzsysteme

-Zinssätze manipuliert - Ex-Banker vor Londoner Gericht

-Erneut Flugausfälle bei Air France wegen Streiks am Dienstag°

